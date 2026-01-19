2 bin yıllık tarih beyaza büründü: Roma Hamamı’nda büyüleyici kış manzarası
19.01.2026 10:35
İHA
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma hamamı, kar altında sıcak sudan yükselen buharla masalsı görüntüler oluşturdu.
Sarıkaya ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Roma hamamı yerleşkesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Yaklaşık 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal sudan yükselen yoğun buhar, tarihi yapıyla birleşince izleyenleri hayran bırakan görüntüler oluşturdu.
Karla kaplanan Roma hamamı, sıcak suyun oluşturduğu buhar sayesinde adeta masalları aratmayan bir manzaraya sahne oldu.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapı, kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kar altında sıcak sudan yükselen buharla masalsı görüntüler özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen Sarıkaya Roma hamamı, tarihi dokusu ve doğal termal suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Uzun yıllardır bölgede yaşayan Mahmut Dersin, Sarıkaya Roma hamamının tarihi ve kültürel önemine dikkat çekerek, "50 yıldır burada yaşıyorum. Buranın tarihi değeri ve geçmişi; memleketimiz için, insanlık için çok önemli. Buranın kültür zenginliklerini dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. " dedi.
"TURİST ÇEKEN BİR YER"
Doğma büyüme Sarıkayalı olduğunu belirten Resul Yılmaz ise Roma hamamının turistik cazibesine vurgu yaparak, "Doğma büyüme buralıyım. Yaklaşık 20 yıldır burada oturuyorum. Turistik bir yer, turisti çeken bir yer. Suyun sıcak, havanın da soğuk olması nedeniyle buhar çıkıyor. Güzel manzarası oluyor. " ifadelerini kullandı.
