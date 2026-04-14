2 yıldır kuraklıkla boğuşuyordu. Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı
14.04.2026 10:27
Son Güncelleme: 14.04.2026 12:43
İHA
Adana'da geçtiğimiz yıl kuraklıkla gündeme gelen barajlarda doluluk oranları, bu yıl neredeyse yüzde 100'e ulaştı.
Hava sıcaklığının yazın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kuraklığın etkili olduğu kentte, yaz aylarında barajların doluluk oranı tehlikeli seviyelere gerilemişti.
2 yıldır kuraklıkla boğuşan şehirde 2024 yılının Ağustos ayında çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi bir uyarı bile yapmıştı. Geçtiğimiz yaz ayında ise Seyhan Baraj Gölü başta olmak üzere birçok gölde kuraklık yaşanmış hatta Seyhan Baraj Gölü'nde çoraklaşan topraklara direk dikilip voleybol filesi takılmıştı.
YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU
Uzun süredir devam eden kuraklığın ardından ocak ayında başlayan ve uzun süre devam eden yağışlar, barajları doldurdu. Adana Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Seyhan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 79, Çatalan Barajı'nda yüzde 95, Yedigöze Barajı'nda yüzde 97, Kozan Barajı'nda yüzde 72, Nergizlik Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 96 olarak açıklandı.
Seyhan Barajı çevresinde gezintiye çıkan Leyla Çetinkaya, "Geçtiğimiz yaz buralar hep kuraktı, su yoktu ama şimdi çok güzel oldu. Herkes gelip buraları görsün" dedi.
Kayseri'den gelen Özcan Eroğlu ise, "Geçtiğimiz yıllarda buraya geldiğimizde hem kuraklık hem de nehir yatağında çalışma vardı. Şimdi çok güzel bir görüntüye kavuşmuş'' ifadelerini kullandı.
