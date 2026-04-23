20 metre yükseklikteki doğanın gizemi. Kayanın içinden çıktı, oluk oluk akıyor
23.04.2026 10:33
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son dönemlerde etkili olan yağışlar ilginç görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu. İlçede kayanın içinden fışkıran su, dron ile kaydedildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyü yakınlarında günlerdir aşırı yağışların etkisiyle dağda kayaların içinden fışkıran sular hayretler içinde bıraktı.
20 metre yükseklikten kayanın içinden fışkıran su dron kamerası ile kaydedildi.
Dev kayanın tamda ortasından çıkan su görenlerin ilgisini çekiyor.