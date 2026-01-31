200 yıl önce inşa edildi. Şırnak'ta kemerli ev şimdilerde tehlike saçıyor

Dağkapı Mahallesinde bulunan ve yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran tarihi yapının duvarlarında ciddi çatlaklar oluşurken, dış sıvaları döküldü. Kimsenin yaşamadığı ve metruk halde bulunan yapının altından her gün binlerce vatandaşın geçmesi muhtemel bir çökme riskinde faciaya davetiye çıkarıyor.

Cizre'de geçmişte bu türden iki kemerli ev bulunduğu, bunlardan birinin yıkıldığı ve Kantere'nin ayakta kalan son örnek olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.