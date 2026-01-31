200 yıl önce inşa edildi. Şırnak'ta kemerli ev şimdilerde tehlike saçıyor
31.01.2026 13:52
İHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi kemerli yapı, oluşan büyük çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
Dağkapı Mahallesinde bulunan ve yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran tarihi yapının duvarlarında ciddi çatlaklar oluşurken, dış sıvaları döküldü. Kimsenin yaşamadığı ve metruk halde bulunan yapının altından her gün binlerce vatandaşın geçmesi muhtemel bir çökme riskinde faciaya davetiye çıkarıyor.
Cizre'de geçmişte bu türden iki kemerli ev bulunduğu, bunlardan birinin yıkıldığı ve Kantere'nin ayakta kalan son örnek olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.
Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, yapının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu gördüğünüz kemerli ev, yaklaşık 200 yıllık bir tarihe sahip. Cizre'nin en önemli parçalarından birisi. Yaklaşık 10 yıldır gereken yerlere dilekçe veriyoruz. Buraya sahip çıkılsın istiyoruz. Mahalle sakinleri evden çok rahatsız, metruk olduğu için giren çıkan belli değil.''
Vatandaşlardan Edip Ataç ise "Burası artık tehlike arz ediyor. Yapının altından günde binlerce insan geçiyor. Yıkılmaması için Cizre Kaymakamlığı'ndan, belediyeden, kültür müdürlüğünden destek bekliyoruz" dedi.
Evin dedesine ait olduğunu belirten Ramazan İmrağ, "İnşasında kullanılan renkli camlar Horasan'dan, İran ve Semerkant'tan getirildi ama şu an yıkılma riski ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.
