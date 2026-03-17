200 yıldır İstanbul Arnavutköy sahilini süslüyor. Sultan 2. Mahmud döneminde inşa edildi

Boğaz kıyısında geniş bir avlu içinde yer alan cami, dikdörtgen planlı yapısı ve tek minaresiyle dikkati çekerken, sahil dokusuyla bütünleşen yapı yalın dış görünüşüne rağmen Arnavutköy'ün tarihsel gelişimini yansıtan önemli eserlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu yönüyle Tevfikiye Camisi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Boğaziçi kıyı yerleşiminin Osmanlı dönemindeki dönüşümünü yansıtan mimari yapılardan biri olma özelliği taşıyor.

Caminin iç mekanında ise dönemin süsleme ve hat anlayışını yansıtan unsurlar öne çıkarken hattat Arapzade Sadullah Efendi'ye ait bir "Hilye-i Hakani" levhası bulunuyor. Bu ayrıntı, yapının sadece mimari değil, hat sanatı bakımından da dikkate değer bir mirasa sahip olduğunu ortaya koyuyor.