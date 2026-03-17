200 yıldır İstanbul Arnavutköy sahilini süslüyor. Sultan 2. Mahmud döneminde inşa edildi
17.03.2026 14:48
İstanbul'da Arnavutköy sahilinde yer alan Tevfikiye Camisi, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin Boğaz hattındaki dikkat çekici ibadet yapıları arasında yer alıyor.
Yaklaşık 200 yıl önce Sultan 2. Mahmud döneminde yaptırılan cami, Arnavutköy kıyı siluetinin tarihi unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
Arnavutköy Camisi ve Akıntıburnu Camisi adlarıyla da anılan yapı, Arnavutköy'de Müslüman nüfusun ve dini mimarinin belirginleştiği dönemin önemli eserleri arasında gösteriliyor.
Semtte daha önce belirgin bir Müslüman yerleşimi ve dini yapı bulunmazken, 3. Selim döneminde yaptırılan çeşmenin ardından, Sultan 2. Mahmud tarafından Tevfikiye Camisi inşa ettirildi.
Boğaz kıyısında geniş bir avlu içinde yer alan cami, dikdörtgen planlı yapısı ve tek minaresiyle dikkati çekerken, sahil dokusuyla bütünleşen yapı yalın dış görünüşüne rağmen Arnavutköy'ün tarihsel gelişimini yansıtan önemli eserlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Bu yönüyle Tevfikiye Camisi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda Boğaziçi kıyı yerleşiminin Osmanlı dönemindeki dönüşümünü yansıtan mimari yapılardan biri olma özelliği taşıyor.
Caminin iç mekanında ise dönemin süsleme ve hat anlayışını yansıtan unsurlar öne çıkarken hattat Arapzade Sadullah Efendi'ye ait bir "Hilye-i Hakani" levhası bulunuyor. Bu ayrıntı, yapının sadece mimari değil, hat sanatı bakımından da dikkate değer bir mirasa sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Bugün de Arnavutköy sahilinin tarihi kimliğini tamamlayan yapılar arasında gösterilen Tevfikiye Camisi, Boğaz'a açılan konumu, sade mimarisi ve tarihi sürekliliğiyle İstanbul'un yakın dönem dini mimari mirası içinde özel bir yerde bulunuyor.
Dr. Öğretim Üyesi Resul Yelen, bulunduğu mevkiden dolayı Tevfikiye Camisi'nin Akıntıburnu Camisi olarak da adlandırıldığını söyledi.
Yelen, yapının fevkani tarzda, yani yüksekçe bir konumda inşa edildiğini anlatarak, ilk yapıldığı dönemde alt kısmında kayıkhanelerin bulunduğunu, günümüzde ise bu bölümlerin dükkana dönüştürüldüğünü kaydetti.
Caminin boğaza nazır inşa edilmesinin, ona estetik açıdan güçlü bir görünüm sağladığını belirten Yelen, "Son cemaat yerinin doğu köşesinde yüksekçe bir kaide üzerine taş minare yer alırken, batı köşesinde ise hünkar köşkü bulunmaktadır" dedi.
Yelen, cephe duvarlarında taş, çatıda ise ahşap malzeme kullanıldığını kaydederek, günümüzde ise çatının kiremitle kaplandığını söyledi.
Camide yoğun duvar resimleri bulunduğunu belirten Yelen, "Harim mekanına baktığımızda ise duvarlarda boylu boyunca uzanan kalem işi ile yapılmış batılılaşma dönemi özelliklerini gösteren sütün ve sütün başlıkları resimleri bulunmaktadır" diye konuştu.
Son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında, hem ahşap minberinde hem de vaaz kürsüsündeki süslemelerin ortaya çıkarıldığını ifade eden Yelen, caminin ahşap mahfiliyle mütevazi ve sade bir cami olarak karşılarına çıktığını söyledi.
