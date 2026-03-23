200 yıldır tarihe tanıklık ediyor. Yeniden ayağa kaldırıldı

Konağın 1805 yılında yapıldığını kaydeden Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, "Konak, günümüzde kültür ve tarih alanı olarak kullanılıyor. Tarih tüneli, kütüphane ve çeşitli kültürel alanlarımız ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" dedi.

Kavas, konakta misafirlerin dinlenebileceği alanlar bulunduğunu ve geçmişte iki ailenin birlikte yaşadığı konağın bugün tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan önemli bir kültür merkezi olarak hizmet verdiğini kaydetti.