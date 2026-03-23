200 yıldır tarihe tanıklık ediyor. Yeniden ayağa kaldırıldı
23.03.2026 11:08
İHA
Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Emiroğlu Konağı, yaklaşık 200 yıllık geçmişi ile tarihe tanıklık ediyor.
Arapgir'de yer alan ve Anavatan Partisi döneminde eski Malatya Milletvekili Metin Emiroğlu'nun baba evi olan konak, 2012 yılında aslına uygun şekilde restore edilerek Malatya Valiliği'ne hibe edildi.
Taş, ahşap ve kerpiç karışımıyla inşa edilen yapı, çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor ve tarihi gün yüzüne çıkarıyor.
Konağın 1805 yılında yapıldığını kaydeden Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, "Konak, günümüzde kültür ve tarih alanı olarak kullanılıyor. Tarih tüneli, kütüphane ve çeşitli kültürel alanlarımız ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" dedi.
Kavas, konakta misafirlerin dinlenebileceği alanlar bulunduğunu ve geçmişte iki ailenin birlikte yaşadığı konağın bugün tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan önemli bir kültür merkezi olarak hizmet verdiğini kaydetti.
Arapgir’de 100’ün üzerinde konak ve tarihi ev mevcut. Bu yapıların restore edilerek yeniden ayağa kaldırılmaları halinde, Safranbolu evleriyle rekabet edebilecek nitelikte oldukları öne sürülüyor.
Bir dönem üretim merkezi olarak da kullanılan tarihi Arapgir evlerinde, üzümler işlenirken Manusa kumaşlarının da dokunarak farklı coğrafyalara ulaştırıldığı anlatılıyor.
İlçede bugüne kadar birçok konak restore edilerek yeniden kullanıma kazandırıldı.
