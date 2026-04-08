200 yıllık ahşap cami zamana meydan okuyor
08.04.2026 13:01
İHA
Zonguldak'ta çantı tekniği ile inşa edilen 2 asırlık çivisiz cami, zamana meydan okuyor. Köy sakinleri destek için çağrı yapıyor.
Çaycuma ilçesine bağlı Akçahabipler Köyü Merkez Camisi, çantı tekniğiyle 2 asırdır dimdik ayakta durarak misafirlerini ağırlıyor.
Caminin mimarı bilinmiyor ama Anadolu'nun ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.
Cemaatin camiye sığmaması üzerine ikinci katı da inşa edildi. Hizmete açılan camiyi merak eden yerli ve yabancı turistlerin camiyi ziyaret ettiklerini anlatan bölge sakinleri, cami için gerekli maddi desteğin sağlanmasını istedi. Köylüler asırlık caminin daha da uzun yıllar yaşatılması gerektiğine vurgu yaptılar.
200 YILLIK CAMİ
Caminin bakımından kendini sorumlu hissettiğini anlatan köy azası İsmail Kızıltoprak, yaşadıkları civarda sadece kendi köylerinde ahşap cami bulunduğunu, civar köylerde de hiç cami olmadığını belirtti ve devam etti:
"Diğer köylerden bizim köye camiye gelirlermiş. Cami 200 yıllık. Giriş katının tarihini bilen yok. Daha önce babam ve dedem camiyi onarıyordu. Şu anda ben bakıyorum. Babamın görevini aldım. Camideki tamir ve onarımları yapıyorum. Dışarısını da ahşap koruyucular kullandık. İçerisini onardık. Bu hale kadar getirdik."
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Caminin yapımında kullanılan ağaçların işlemden geçirildiğinin anlatıldığını belirten Kızıltoprak, bölgeye camiyi görmek için turistlerin geldiğini ve çok da beğendiklerini söyledi.
Camiyi büyüklerinden devraldığını ifade eden Kızıltoprak, "Yaşımız ve gücümüz elverdiği müddetçe bundan sonrası için de Allah nasip eder ömür verirse elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
