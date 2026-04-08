200 yıllık ahşap cami zamana meydan okuyor

Caminin bakımından kendini sorumlu hissettiğini anlatan köy azası İsmail Kızıltoprak, yaşadıkları civarda sadece kendi köylerinde ahşap cami bulunduğunu, civar köylerde de hiç cami olmadığını belirtti ve devam etti:

"Diğer köylerden bizim köye camiye gelirlermiş. Cami 200 yıllık. Giriş katının tarihini bilen yok. Daha önce babam ve dedem camiyi onarıyordu. Şu anda ben bakıyorum. Babamın görevini aldım. Camideki tamir ve onarımları yapıyorum. Dışarısını da ahşap koruyucular kullandık. İçerisini onardık. Bu hale kadar getirdik."