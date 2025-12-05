200 yıllık değirmenin çarklarını 50 yıldır tek başına döndürüyor
05.12.2025 14:55
Bitlis'te yaşayan 75 yaşındaki Fahrettin Özel ata mirası olan su değirmeninde 50 yıldır buğday, arpa ve mısırı öğüterek un haline getiriyor.
50 YILDIR ÇALIŞIYOR
Bitlis'in Boğazönü köyünde dedesinden miras kalan su değirmeninde 50 yıldır çalışıyor. Gelişen teknolojiye ve ilerleyen yaşına rağmen üçüncü kuşak olarak aynı değirmende dede mesleğini sürdüren Özel, köylülerin getirdiği buğday, arpa, darı ve mısırı öğüterek un haline getiriyor.
DEĞİRMEN TAŞI 750 KİLO
75 yaşındaki Özel, ilerleyen yaşına rağmen su değirmeninin bakımını tek başına yapıyor. Tarihi değirmenin 750 kiloluk taşının dönmesini sağlıyor. Yaşlı değirmenci "Su ile çalışan değirmende elektrik yok. Değirmen eski olduğu için kapatmadım ve hala devam ediyorum. Memleketimizde su değirmeni kalmadı. Bu çevrede de yok. Değirmen taşının ağırlığı 750 kilogramdır. Çok ağır. Bunun kaldırılması ve çalıştırılması çok zordur. Gördüğümden beri bu değirmen hala çalışıyor, hiç durmadı." diye konuştu.
YENİ NESİL BU İŞİ BİLMİYOR
6 çocuk babası olan Fahrettin Özel, tarihi su değirmenini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Özel, kendisinden sonra değirmeni döndürecek kimsenin bulunmamasının üzüntüsünü yaşıyor.
“Değirmencilik mesleği dedemden babama, ondan da bana kaldı. 50 yıldır da ben değirmene bakıyorum. Çocuklar bu işi bilmiyor, bana kalmış. Yaşlıyım, bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum.” diye aktardı.
