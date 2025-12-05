200 yıllık değirmenin çarklarını 50 yıldır tek başına döndürüyor

75 yaşındaki Özel, ilerleyen yaşına rağmen su değirmeninin bakımını tek başına yapıyor. Tarihi değirmenin 750 kiloluk taşının dönmesini sağlıyor. Yaşlı değirmenci "Su ile çalışan değirmende elektrik yok. Değirmen eski olduğu için kapatmadım ve hala devam ediyorum. Memleketimizde su değirmeni kalmadı. Bu çevrede de yok. Değirmen taşının ağırlığı 750 kilogramdır. Çok ağır. Bunun kaldırılması ve çalıştırılması çok zordur. Gördüğümden beri bu değirmen hala çalışıyor, hiç durmadı." diye konuştu.