200 yıllık geleneği yaşatıyor. Faydası bilimsel olarak kanıtlandı
24.12.2025 12:48
İHA
Balıkesir'de yaşayan Erdinç Tügen, dede yadigarı olan taş baskı yöntemiyle zeytinyağı üretip gelecek nesillere miras bırakıyor.
Ayvalık'a bağlı Mutluköy'de yaşayan zeytinyağı üreticisi Erdinç Tügen, 1940'lı yıllardan bugüne uzanan aile geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Modern yöntemlerin hızından ziyade doğallığı tercih eden Tügen, 150-200 yıllık taş baskı malzemelerini revize ederek kurduğu sistemde sıcak su ve kimyasal kullanmadan üretim yapıyor.
"GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Ticari kaygılar ve zaman kaygısıyla 2000'li yıllarda yerini kontinü tesislere bırakan taş baskı yöntemini hala devam ettiren Tügen, "Dedelerimizden kalan bu mirası, zeytinyağını taze sıkılmış portakal suyu doğallığında elde ederek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" dedi.
"ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ VE YAPRAĞIYLA BİRLİKTE ÖĞÜTÜLMELİ"
Zeytinin çekirdeği ve yaprağıyla birlikte öğütülmesinin önemine dikkat çeken Erdinç Tügen, "Granit taş değirmenimizde zeytini ezerken çekirdeğini de hamur haline getiriyoruz. Zeytin çekirdeğindeki mineralleri yağa kazandırıyoruz. Ayrıca hasat sırasında toplanan zeytin ağacının uç yapraklarını da değirmene atıyoruz. Bilimsel olarak antioksidan değeri kanıtlanmış olan zeytin yaprağının şifasını da yağa katmış oluyoruz" diye konuştu.
Üretim aşamasında "çul" adı verilen özel torbalarda sıkım yaptıklarını belirten Tügen, elde edilen yağın, zeytinin kendi öz suyuyla birlikte çıktığını ve "kaydırma" yöntemiyle saf yağın ayrıştırılarak sofralara sunulduğunu ifade etti.
