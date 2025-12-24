200 yıllık geleneği yaşatıyor. Faydası bilimsel olarak kanıtlandı

Zeytinin çekirdeği ve yaprağıyla birlikte öğütülmesinin önemine dikkat çeken Erdinç Tügen, "Granit taş değirmenimizde zeytini ezerken çekirdeğini de hamur haline getiriyoruz. Zeytin çekirdeğindeki mineralleri yağa kazandırıyoruz. Ayrıca hasat sırasında toplanan zeytin ağacının uç yapraklarını da değirmene atıyoruz. Bilimsel olarak antioksidan değeri kanıtlanmış olan zeytin yaprağının şifasını da yağa katmış oluyoruz" diye konuştu.