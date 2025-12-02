2007'den beri kazılıyor: İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık yapı gün yüzüne çıktı
02.12.2025 21:05
İHA
İzmir'in merkezinde yer alan Smyrna Antik Kenti, 2007'den bu yana yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerle kentin tarihine ışık tutuyor.
Smyrna Antik Kenti'nde, 20 bin kişilik kapasitesiyle Efes Antik Tiyatrosu büyüklüğündeki Antik Smyrna Tiyatrosu ve Smyrna Agorası'ndaki Roma dönemi hamamının gymnasium bölümünün gün yüzüne çıkarılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.
Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında devreye alınan "Arkeolojik Kazılar Maddi Destek Programı" aracılığıyla İzmir'de yer alan 16 kazı alanına maddi destek sağlanıyor. Program kapsamında yer alan Antik Smyrna Kenti kazılarında çalışmalar günümüzde büyük oranda Roma Tiyatrosu'nun ortaya çıkarılmasına odaklandı.
Kadifekale'nin kuzey yamacında inşa edilmiş olan tiyatro, İzmir Körfezi'ni izleyen bir konuma sahip. Tiyatronun M.Ö. 1. yüzyıldan beri var olduğu biliniyor. Tiyatronun 152 metre çapında üç kademeli bir oturma alanı olduğu biliniyor ve seyirci kapasitesinin yaklaşık 20 bin kişi olduğu düşünülüyor.
Destek programı sayesinde bilimsel kazı çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması ve ziyarete açılması hedefleniyor. Tiyatro alanının kent ile ilişkisinin kurulması ve bağlantılarının güçlendirilmesi amacıyla çevre sokaklarda sağlıklaştırma projeleri hazırlanıyor.
Tiyatro ve Kadifekale arasında kalan bölge bir Arkeoloji ve Tarih Parkı olarak dönüşecek. Bu alanlar çeşitli düzenlemeler ve etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilerin kentin geçmişi ile ilişki kurmalarına aracılık edecek.
