2007'den beri kazılıyor: İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık yapı gün yüzüne çıktı

Kadifekale'nin kuzey yamacında inşa edilmiş olan tiyatro, İzmir Körfezi'ni izleyen bir konuma sahip. Tiyatronun M.Ö. 1. yüzyıldan beri var olduğu biliniyor. Tiyatronun 152 metre çapında üç kademeli bir oturma alanı olduğu biliniyor ve seyirci kapasitesinin yaklaşık 20 bin kişi olduğu düşünülüyor.