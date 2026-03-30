2026 yılının ilk Van kedisi yavruları doğdu

İHA muhabirine konuşan Van Kedi Villası Hayvan Sorumlusu Mehmet Atar Bayır, merkez olarak 2026 yılının ilk parti doğumlarını almaya başladıklarını belirtti. Bayır, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde her sene olduğu gibi bu sene de heyecanlı bir dönem yaşanıyor. 2026 yılının ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı. Şu ana kadar yaklaşık 8 anne kedinin doğum yaptığı merkezde, toplam 20 yavru dünyaya geldi. Kontrollü olarak gerçekleştirilen çiftleştirmeler, her yıl olduğu gibi bu sene de üç parti halinde planlandı. Birinci parti doğumların başladığı merkezimizde, doğum sürecinin peyderpey devam edecek" dedi.