21 dereceyi gören denize koştu. Deniz ve güneşin tadını çıkardılar
06.04.2026 15:28
İHA
Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü Alanya'da vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Sahile gelen vatandaşlardan bazısı ince kumların üzerinde güneşlenmeyi tercih ederken, kimi de teknelerden denize atlayarak serinlemeyi tercih etti. Sahilde yürüyüş yapan ve güneşli havayı değerlendiren turistler, manzara karşısında bol bol fotoğraf çekti.
Plajda işletme sahibi Uğur Uysal, "2026 yılı turizm sezonu herkese hayırlı olsun. Alanya'da çok sert bir kış geçti. Güzel bir yazın bizi beklediğini umuyorum. Güneş güldüğü Alanya'mıza yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. İşletmelerimizde ufak tefek tadilatlarımıza başladık'' dedi.
YASAL UYARI
ALANYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALANYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.