24 yıl önce tesadüfen bulundu. Arap akınlarında terk edilmiş

Sobesos Antik Kenti, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Şahinefendi köyü sınırlarında bulunuyor. Köy çevresinde bulunan bazı kalıntıların tesadüfen keşfedilmesi ve incelenmesiyle bölgede bir antik kent olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 2002 yılında Nevşehir Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları başlatıldı.

Antik kent, Soğanlı Vadisi’nin girişindeki volkanik bir arazide yer alıyor. İlk keşfedildiğinde Kapadokya Krallığı’nın başkenti olabileceği düşünülse de, bu iddiayı destekleyecek somut bulgular yeterince yok.