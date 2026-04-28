24 yıl önce turizme kazandırıldı. Geçmişi paganlara kadar uzanıyor

İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Aksu Çayı vadisinde yer alan bin 300 rakımdaki mağara, yatay yapısı sayesinde ziyaretçilere rahat bir gezi imkanı sunuyor.

Mağaradaki sarkıt, dikit ve akmataş gibi doğal oluşumların yanı sıra minyatür kanyonlar dikkati çekiyor.

Tarihi yönüyle de öne çıkan mağaranın Paganlar, Antik Yunan ile Romalılara kadar uzanan ve geçmişten bugüne kadar birçok toplum tarafından ibadet ve kült alanı olarak kullanıldığı biliniyor.