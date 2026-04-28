24 yıl önce turizme kazandırıldı. Geçmişi paganlara kadar uzanıyor
28.04.2026 11:30
AA, DHA
Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan Zindan Mağarası ziyaretçi akınına uğradı.
İlçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Aksu Çayı vadisinde yer alan bin 300 rakımdaki mağara, yatay yapısı sayesinde ziyaretçilere rahat bir gezi imkanı sunuyor.
Mağaradaki sarkıt, dikit ve akmataş gibi doğal oluşumların yanı sıra minyatür kanyonlar dikkati çekiyor.
Tarihi yönüyle de öne çıkan mağaranın Paganlar, Antik Yunan ile Romalılara kadar uzanan ve geçmişten bugüne kadar birçok toplum tarafından ibadet ve kült alanı olarak kullanıldığı biliniyor.
Tarihi Roma köprüsü üzerinden girilen mağaranın girişinde siyah, beyaz ve kırmızı küp taşlardan oluşan ve el işçiliğiyle yapılan Eurymedon (Köprü Çayı Tanrısı) mozaiği yer alıyor.
Yürüyüş platformu ve ışıklandırılması yapılarak 24 yıl önce turizme açılan mağara, özellikle son yıllarda tarih ve doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.
Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, mağaranın 765 metre gezilebilir alana sahip olduğunu söyledi.
Mağaranın bu yönüyle Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Aydın, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde binlerce yıllık bir görsel şölenle karşılaşıyor. Bu bölge tarihi ve teolojik anlamda birçok özelliği içinde barındırıyor. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı ziyaretçimizi misafir ettik" dedi.
Zindan Mağarası'nı Konya'dan ziyarete gelen Abdullah Tunç ise "Mağaranın içerisinde muhteşem bir atmosfer var. Herkesin burayı görmesi lazım. Bence gezilmesi gereken en güzel yerlerden biri" diye konuştu.
