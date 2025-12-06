242 noktada görüntülendiler. Bozayılar yavrularına beslenmeyi öğrettiler

Bölgede 19 yılda 500 binden fazla fotoğraf ve video çekildiğini anlatan KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban "Sarıkamış ormanlarında aslında bizim de gözümüz diye nitelendirdiğimiz fotoğraf çalışmamız 2006 yılından beri devam ediyor. Ayılar, vaşaklar, kurtlara ait birçok görüntü elde ettik." diye konuştu.