242 noktada görüntülendiler. Bozayılar yavrularına beslenmeyi öğrettiler
06.12.2025 16:30
Son Güncelleme: 06.12.2025 16:32
AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının dikkat çekici hareketliliği, 19 yıldır takip ediliyor.
2006'da başlatılan "Büyük Etoburların Araştırılması Projesi" kapsamında, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Keklik Vadisi bölgesindeki 242 noktadan fotoğraf ve video kayıtları elde edildi.
Isı ve harekete duyarlı olan, video çekme özelliği de bulunan fotokapanlarla sarıçam ormanlarında yaşayan kurt, vaşak, domuz, tavşan ve bozayıların hareketliliği kayıt altına alındı.
Çalışmayla, bölgede sürekli gözlenen yaban hayvanlarının hem popülasyonları takip ediliyor hem de yaşam alanları ekiplerce araştırılıyor.
Bölgede 19 yılda 500 binden fazla fotoğraf ve video çekildiğini anlatan KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban "Sarıkamış ormanlarında aslında bizim de gözümüz diye nitelendirdiğimiz fotoğraf çalışmamız 2006 yılından beri devam ediyor. Ayılar, vaşaklar, kurtlara ait birçok görüntü elde ettik." diye konuştu.
Fotokapan sayesinde hayvan hareketliliğini, yaşamlarını inceleme fırsatı yakaladıklarını dile getiren Çoban, "Kurtların domuzları kovaladığı, atların peşinden gittiği, bozayıların yavrularına nasıl beslenme öğrettiği gibi birçok görsel elde ettik. Ormandaki değişimi anlamak için uzun vadeli çalışmalar olması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.
