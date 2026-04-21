25 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Bereketli yağışlarla dolan Yarseli Barajı'nda gerçekleşen su tahliyesini görmek için 3 köyden insanların geldiğini ifade eden Ali İnal, "Vatandaşlar, ‘baraj patlayacak mı’ diye endişe içindelerdi. Ama şimdi su tahliye ediliyor. En son baraj tahliye edildiğinde ben 2 yaşındaydım. Şimdi yeniden görmek nasip oldu" dedi.