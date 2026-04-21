25 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
21.04.2026 10:33
İHA
Hatay'da Amik Ovası'nın su kaynaklarından olan Yarseli Barajı, 25 yılın ardından aşırı yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nin sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik Ovası'na uzun yıllardır su sağlıyor. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynayan Yarseli Barajı, bu yılki bereketli yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Geçen yıl son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasından dolayı olumsuz etkilenen Yarseli Barajı, bu yılki yağışlarla tam kapasitesini aşarken barajların kapakları 3 santim açılarak su tahliyesine başlandı.
Yarseli Barajı'nda, 2001 yılının ardından 25 yıl sonra yeniden su tahliyesi gerçekleştirildiği öğrenildi. Uzun yıllar sonra gerçekleşen su tahliyesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Bereketli yağışlarla dolan Yarseli Barajı'nda gerçekleşen su tahliyesini görmek için 3 köyden insanların geldiğini ifade eden Ali İnal, "Vatandaşlar, ‘baraj patlayacak mı’ diye endişe içindelerdi. Ama şimdi su tahliye ediliyor. En son baraj tahliye edildiğinde ben 2 yaşındaydım. Şimdi yeniden görmek nasip oldu" dedi.
Yarseli Barajı'nda su tahliyesinin en son 2001 yılında gerçekleştiğini söyleyen Avsuyu Mahalle Muhtarı Hasip Güngörmüş ise ‘’Yarseli Barajı tarımsal arazileri sulama amaçlı kullanılıyor. Buradan Asi Nehri'ne akıyor, oradan da denize dökülüyor. Vatandaş, çoktandır bu doluluk oranını görmemişti" şeklinde konuştu.
Beyazçay üzerinde, sulama amacıyla 1985-1989 yılları arasında inşa edilen baraj, 7 bin 300 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor.
YASAL UYARI
HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.