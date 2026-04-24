3 dişi ağrırken 25 dişinden oldu. Şikayetlerin psikolojik dediler, binlerce TL para istediler

Olay, Sivas'ta yaşandı.

2024 yılında diş ağrıları nedeniyle doktora başvuran Gülbeyaz Çelikdemir, “daha hızlı hallederiz” vaadiyle özel bir diş kliniğine yönlendirildi.

Yapılan kontroller sonrasında Çelikdemir, implant yapılması yönünde ikna edildi ve 25 dişi birden çekildi. Hastane doktorlarından H.Ö. tarafından 8 implant yapılan Çelikdemir'in şikayetleri işlemlerin ardından devam etti. Çenesinde iltihap oluştu, çene etleri çekildi, ağzından iki ayrı operasyon geçirdi. Dişleri nedeniyle 2 yıl boyunca sıvı beslenen Çelikdemir, bağırsaklarından da sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan implantların sökülmesi için kliniğe tekrar giden Çelikdemir'den, hiç kullanamadığı ve üzerine diş takılmayan implantların sökümü için de ayrıca ücret istendi.

Duruma çare bulamayan ve sağlığından olan Çelikdemir konuyu yargıya taşıyarak, Y.İ., A.D. ve H.Ö.'den şikayetçi oldu. Şimdi ise mahkeme süreci için delillerin yok olmaması adına ağzına çakılı ve üzerinde diş olmayan implantlar ile hayatını sürdürüyor.