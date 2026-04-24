3 dişi ağrırken 25 dişinden oldu. Şikayetlerin psikolojik dediler, binlerce TL para istediler
24.04.2026 10:47
İHA
Sivas'ta diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tanımadığı kişi tarafından özel diş kliniğine yönlendirilen kadının 25 dişi birden çekildi.
Olay, Sivas'ta yaşandı.
2024 yılında diş ağrıları nedeniyle doktora başvuran Gülbeyaz Çelikdemir, “daha hızlı hallederiz” vaadiyle özel bir diş kliniğine yönlendirildi.
Yapılan kontroller sonrasında Çelikdemir, implant yapılması yönünde ikna edildi ve 25 dişi birden çekildi. Hastane doktorlarından H.Ö. tarafından 8 implant yapılan Çelikdemir'in şikayetleri işlemlerin ardından devam etti. Çenesinde iltihap oluştu, çene etleri çekildi, ağzından iki ayrı operasyon geçirdi. Dişleri nedeniyle 2 yıl boyunca sıvı beslenen Çelikdemir, bağırsaklarından da sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yapılan implantların sökülmesi için kliniğe tekrar giden Çelikdemir'den, hiç kullanamadığı ve üzerine diş takılmayan implantların sökümü için de ayrıca ücret istendi.
Duruma çare bulamayan ve sağlığından olan Çelikdemir konuyu yargıya taşıyarak, Y.İ., A.D. ve H.Ö.'den şikayetçi oldu. Şimdi ise mahkeme süreci için delillerin yok olmaması adına ağzına çakılı ve üzerinde diş olmayan implantlar ile hayatını sürdürüyor.
3 DİŞİNDEN ŞİKAYETÇİYDİ
Çelikdemir, bu sürecin Cumhuriyet Üniversitesi'ne gitmesiyle başladığını ve devamında kendisini doktor olarak tanıdığı kişinin kendisini hastane bahçesinde özel bir kliniğe gitmesi yönünde ikna etmesiyle başladığını ifade etti. Üniversite hastanesinde bu sürecin çok uzayacağını söyleyerek kliniğe yönlendirilen Çelikdemir, 3 dişinin ağrıdığını fakat 25 dişinin çekilmesiyle çeşitli sağlık sorunlarının da baş göstertdiğini belirtti.
Çelikdemir gittiği özel diş kliniğine implantlarıyla ilgili problem yaşadığını belirtince problemlerin psikolojik olduğu söylendi ve devam etti:
“İmplantlar için üç ay beklememi söylediler, üç ay bekledim, tekrar gittim. Bu sefer de üst çenede üst damaktan et alıp alt çeneye yama yaptılar, yamada tutmadı. Kendilerine yanlış giden işlem olduğunu söyledim. Paramı iade etmelerini söyledim. Kendilerine güvenim olmadığını söyledim. Ne paramı iade ettiler ne de sorunu giderdiler.”
36 TANE ÇEYREK ALTIN HARCADI
Çelikdemir, konuyu yargıya taşındığında ise yine mağduriyet yaşadığını ve doktorların bilirkişi raporlarını vermekte zorluk çıkarttıklarını ifade etti. Heyetin kendisini muayene etmeden gıyabında rapor verildiğini belirten Çelikdemir, ”En büyük delil burada, en büyük delil benim perişan haldeki çenem, beni görmeden nasıl rapor veriyor" şeklinde konuştu.
Maddi ve manevi zor süreçlerden geçen Çelikdemir, başlangıçta implantlar için 36 tane çeyrek altınını harcadığını ve implantların sökülmesi için de kendisinden ek olarak 12 bin TL talep ettiklerinin altını çizerek adalet istediğini belirtti.
