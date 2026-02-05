3 kadınla başlamıştı, şimdi 30'dan fazla kişi üretiyor. Bilecik'ten dünyaya satılıyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kadınlar tarafından günde 10 bin adet ayva ve nar lokumu üretiliyor. Doğal ürünler, ABD ve Rusya gibi ülkelere satılıyor.
Bölgede yetiştirilen ayvanın katma değerli ürüne dönüştürülmesi için 2007'den beri çalışmalar devam ediyor.
400'er gramlık 100 paketle başlanan üretim, günde 10 bin pakete yükseldi. İlçede 2007 yılında 5 bin ton olan ayva rekoltesi, lokum sayesinde yıllık 8 bin tona ulaştı.
2021'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen ayva lokumu; Katar, ABD, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya'ya ihraç ediliyor, yurt içinde de birçok zincir marketin raflarında yer alıyor.
Başlangıçta 3 kadının çalışmasıyla üretilen ayva lokumunun imalatında şu anda 32'si kadın 35 kişi istihdam ediliyor.
Kooperatifte çalışan Hatice Dönmez, "Köylülerin getirdiği ayvaları güzelce yıkıyor, ardından haşlıyoruz. Püre haline getirip, kavanozlara koyup buzhaneye götürüyoruz. Daha sonra ayva lokumu yapıyoruz'' dedi.
''YÜZDE 100 AYVADAN ÜRETİLİYOR''
Üretim Merkezi Koordinatörü Abdullah Tetik ise ayva lokumunun dünyaya açılan bir lezzet olduğunu anlattı.
Tetik, ‘’Ayva lokumu yüzde 100 ayvadan üretilen bir üründür. Herhangi bir katkı maddesi, aroma veya kıvam artırıcı yok'' dedi.
Tetik açıklamasının devamında, "Ayva lokumu üretim tesisi günde 10 bin adet ayva lokumu üretiyor. Tabii bunun yanında doğal nar lokumu üretimlerimiz de var. Tüketiciler artık doğal ürünler arıyorlar" dedi.
