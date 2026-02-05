3 kadınla başlamıştı, şimdi 30'dan fazla kişi üretiyor. Bilecik'ten dünyaya satılıyor

Bölgede yetiştirilen ayvanın katma değerli ürüne dönüştürülmesi için 2007'den beri çalışmalar devam ediyor.

400'er gramlık 100 paketle başlanan üretim, günde 10 bin pakete yükseldi. İlçede 2007 yılında 5 bin ton olan ayva rekoltesi, lokum sayesinde yıllık 8 bin tona ulaştı.

2021'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen ayva lokumu; Katar, ABD, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya'ya ihraç ediliyor, yurt içinde de birçok zincir marketin raflarında yer alıyor.