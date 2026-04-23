3 senedir evin önünde yatıyor, bin 76 kilometre öteden ceza yedi
23.04.2026 14:10
İHA
Gümüşhane'de bir vatandaşın üç yıldır evinin önünde duran ve odunluk olarak kullanılan eski model kamyonuna bin 76 kilometre öteden, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ceza geldi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Çaklı'nın, evinin önünde bulunan ve kış aylarında odunluk olarak kullanılan çekme belgeli kamyonuna bin 76 kilometre ötedeki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ceza kesildi.
Çaklı, “geçiş ihlali” gerekçesiyle verilen 10 bin 484 TL'lik cezayla ilgili konuşurken tebligatı görünce şaşırdığını ve daha önce de benzer cezalarla karşılaştığını söyledi.
Ek belgede başka bir araca ait fotoğrafın yer aldığını söyleyen Çaklı, cezaya itiraz edeceğini dile getirdi:
Aracının çekme belgeli olarak üç yıldır evinin önünde bulunduğunu ifade eden Sinan Çaklı, “Benim aracım 1976 model yaklaşık 50 yaşında bir araç. Ben bunu nostalji olarak saklıyorum. Yaklaşık 3 yıldır aracım çekme belgeli burada duruyor” dedi.
"TRAFİĞE ÇIKACAK BİR ARAÇ DEĞİL"
Kendisine 15 gün önce tebligat geldiğini, aracının bin 76 kilometre ötedeki İstanbul-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde “geçiş ihlali yaptığının" ileri sürüldüğünü anlatan Çaklı, şunları dile getirdi:
“Benim aracım burada yatıyor, trafiğe çıkacak bir araç değil. Bu başkalarının da başına gelmesin istiyoruz. Daha öncesinde de başıma böyle bir olay geldi, bu üçüncü ceza. Biz de bunun düzelmesi için sesimizi duyurmak istedik.”
"HİÇBİR YERE HAREKET ETMEDİ AMA CEZA GELDİ"
Çaklı, aracını sadece depoya kadar gördüğünü anlattı:
"Aracımı sadece depoma kadar götürüyorum. Yeri geldiği zaman kışlık odunumu saklamak için kullandım, odunluk olarak kullandım. Buradan hiçbir yere hareket etmedi ama biz köprüden geçiş ihlali yapmışız, ceza geldi bize."