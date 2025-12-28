3 tanesi 300 TL, kilosu 5 bin 500 TL. Gece 3'te bile gelip alıyorlar

Manav Ekrem Kanarya, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da havalar soğuyunca yaz meyvelerine talep arttı. Genellikle hamile olup bu meyveyi aşerenler tarafından talep oluyor. Tane, paket ve kilo ile satılanlar var. En fazla eriğe talep var. Bunun yanında da kiraz çok tercih ediliyor. Yaz meyvesi eriğin kilosu 5 bin 500 TL. 3 adet erik 300 TL’den satılıyor. Kirazın kilosu 3 bin TL. 5 adet paketli kiraz fiyatı ise 195 TL. Bu ürünler yurt dışından geldiği için fiyatları pahalı oluyor. Aşerme durumunda anlık ya da saatlik talepler oluyor. Bu yüzden biz işletmemizi gece geç saatlerde de açarak müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Gece 3’te bile aşeren bir müşterimize erik verdik” diye konuştu.