3 yıl önce kazmaya başladılar. Van'da heyecanlandıran keşif ''Benzerine hiç rastlamadık''
27.12.2025 14:10
DHA
Van'ın Muradiye ilçesindeki Körzüt Kalesi’nde yürütülen 2025 yılı kazı çalışmalarında önemli verilere ulaşıldı.
Körzüt Kalesi'nde 3 yıl önce kazı çalışmaları başlatıldı. Yürütülen kazılarda uzman akademisyenler yer alırken, Urartular dönemine ait değerli bulgulara ulaşıldı.
Körzüt Kalesi kazıları aynı zamanda Arkeofili'nin 2025 Yılında Türkiye'nin 10 Arkeolojik Keşfi arasında da yer aldı.
‘’BENZERİNE RASTLAMADIK''
Doç. Dr. Erdoğan, Körzüt Kalesi’nin yöre halkı tarafından Pertak Kalesi olarak adlandırıldığını ve Urartu’nun önemli merkezleri arasında yer aldığını anlattı.
Uzman isim, "Sur duvarlarımız bugün 8 ila 10 metreye yakın yüksekliğe sahip. Devasa taş bloklarla inşa edilmiş bu duvarların benzerine şu ana kadar bilinen Urartu kaleleri arasında hiç rastlamadık. Bu özelliğiyle Körzüt Kalesi, Urartu askeri mimarisinde çok özel bir yere sahip" dedi.
Muradiye ve çevresinde 20’yi aşkın Urartu çivi yazılı kitabesinin daha önce bilindiğini aktaran Doç. Dr. Erdoğan, "Bu yazıtlar çözülmüştü ancak hangi merkezden taşındıkları bilinmiyordu. 2023 yılında tapınağın temelleri üzerinde yaptığımız kurtarma kazılarında 3 yeni çivi yazılı kitabe bulduk. Bu kitabelerin çözümlemesiyle, bölgede bulunan tüm yazıtların aslında Körzüt Kalesi’nden götürüldüğünü tespit ettik" diye konuştu.
''KALE, MİNUA TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ''
Kalenin hangi Urartu kralı tarafından yaptırıldığının kesinleştiğini ifade eden Doç. Dr. Erdoğan, "Daha önce mimari özelliklerden yola çıkarak tahminlerimiz vardı ancak kesin kanıt yoktu. Kitabelerde Urartu Kralı Minua’nın adına rastladık. Böylece Körzüt Kalesi’nin Minua tarafından inşa ettirildiğini net olarak öğrenmiş olduk" diye konuştu.
Kitabelerde geçen bazı özel isimlerin de dikkat çekici olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erdoğan, kentin Urartu dönemindeki adının Haldi Patari olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Erdoğan; ok uçları, bilezikler ile Urartu ve Orta Çağ dönemlerine ait seramik buluntularının da elde edildiğini kaydetti.
