3 yıl önce kazmaya başladılar. Van'da heyecanlandıran keşif ''Benzerine hiç rastlamadık''

Doç. Dr. Erdoğan, Körzüt Kalesi’nin yöre halkı tarafından Pertak Kalesi olarak adlandırıldığını ve Urartu’nun önemli merkezleri arasında yer aldığını anlattı.

Uzman isim, "Sur duvarlarımız bugün 8 ila 10 metreye yakın yüksekliğe sahip. Devasa taş bloklarla inşa edilmiş bu duvarların benzerine şu ana kadar bilinen Urartu kaleleri arasında hiç rastlamadık. Bu özelliğiyle Körzüt Kalesi, Urartu askeri mimarisinde çok özel bir yere sahip" dedi.

Muradiye ve çevresinde 20’yi aşkın Urartu çivi yazılı kitabesinin daha önce bilindiğini aktaran Doç. Dr. Erdoğan, "Bu yazıtlar çözülmüştü ancak hangi merkezden taşındıkları bilinmiyordu. 2023 yılında tapınağın temelleri üzerinde yaptığımız kurtarma kazılarında 3 yeni çivi yazılı kitabe bulduk. Bu kitabelerin çözümlemesiyle, bölgede bulunan tüm yazıtların aslında Körzüt Kalesi’nden götürüldüğünü tespit ettik" diye konuştu.