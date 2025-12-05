3 yıl önce ortaya çıkarılmıştı, 2026'da ziyarete açılacak

Alanda bulunan mermer sütun parçaları ise iş makineleri yardımıyla aslına uygun şekilde bir araya getirilerek alana yeniden yerleştiriliyor. Bu yıl sonuna kadar Roma dönemine ait 7 sütunun birleştirilmesi ve üst yapı bloklarının yerleştirilme çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Alanın 2026 yılı içerisinde ören yeri ilan edildikten sonra ziyarete açılması planlanıyor.

AMASTRİS ANTİK KENTİ HAKKINDA

Amastris antik kenti, Karadeniz’in antik coğrafyasında Paphlagonia bölgesinin kıyı kesiminde Zonguldak, Ereğli ve Filyos’un doğusunda yer alıyor.

Herakleia Pontike tiranı Dionysios’un karısı olan Amastris'in, son Pers Kralı Dareios’un soyundan gelen bir Pers Prensesi olduğu biliniyor. Dionysios’un ölümünün ardından (MÖ 305), Diadokh Lysimakhos ile evlenen Amastris, MÖ 301 yılında Sesamos kentini synoikismos yoluyla Tion, Kromna ve Kytoros yerleşimlerini de içerisine alarak “Amastris” ismiyle yeniden kuruldu.

Kraliçe Amastris’in kurduğu kente dair en belirgin ipucu ise bastırdığı sikkeler. Kent, Hellenistik Dönem boyunca Pontus Krallığı hakimiyetinde yer aldı. Ardından MÖ 66’daki Pompeius’un Mithridates VI Eupator’u yenmesinin ardından Roma Hakimiyetine girdi ve Pontus et Bithynia Eyaletinin bir üyesi oldu.

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz seferinde Osmanlı topraklarına katılıncaya kadar Ceneviz yerleşimi olarak varlığını sürdürdü.