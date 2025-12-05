3 yıl önce ortaya çıkarılmıştı, 2026'da ziyarete açılacak
05.12.2025 11:39
DHA
3 yıl önce ‘Amastris Antik Kenti’ kurtarma kazısında ortaya çıkarılan 7 adet sütunlu yapı, aslına uygun şekilde birleştirilerek yerlerine konulmaya başlandı.
Sesamos adı ile kuruluşu M.Ö. 7’nci yüzyıla dayanan, Helenistik dönemde kraliçe Amastris tarafından yeniden kurulan ve Roma, Bizans, Cenova gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasra'nın tarihi zenginliğini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürüyor.
Amasra’nın Kum Mahallesi’nde 2014’te okul inşaatı sırasında bulunan sütun parçaları, 2017’de Amasra Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazısında 2 dönümlük arazide ortaya çıkarıldı.
KAZILARDA ÇOK SAYIDA ESER BULUNDU
Amastris Antik Kenti kazısında Roma hamamı olmak üzere 2 farklı alanda başlayan kurtarma kazılarında Büyük İskender başı, Nymphe (su perisi), Lares (ev tanrısı) heykelleri ile amulet (tılsımlı muska), farklı dönemlere ait binin üzerinde sikke, 6 metre uzunluğa sahip 7 mermer sütun ve yazıt parçaları ortaya çıkarıldı. 2025 yılında kazı alanında 4 yazıt parçası, 65 sikke, 1 anahtar yüzük, 1 bronz iğne, 13 mermer heykel ve mimari dekorasyon parçası bulunarak Amasra Müzesi'ne teslim edildi.
Alanda bulunan mermer sütun parçaları ise iş makineleri yardımıyla aslına uygun şekilde bir araya getirilerek alana yeniden yerleştiriliyor. Bu yıl sonuna kadar Roma dönemine ait 7 sütunun birleştirilmesi ve üst yapı bloklarının yerleştirilme çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Alanın 2026 yılı içerisinde ören yeri ilan edildikten sonra ziyarete açılması planlanıyor.
AMASTRİS ANTİK KENTİ HAKKINDA
Amastris antik kenti, Karadeniz’in antik coğrafyasında Paphlagonia bölgesinin kıyı kesiminde Zonguldak, Ereğli ve Filyos’un doğusunda yer alıyor.
Herakleia Pontike tiranı Dionysios’un karısı olan Amastris'in, son Pers Kralı Dareios’un soyundan gelen bir Pers Prensesi olduğu biliniyor. Dionysios’un ölümünün ardından (MÖ 305), Diadokh Lysimakhos ile evlenen Amastris, MÖ 301 yılında Sesamos kentini synoikismos yoluyla Tion, Kromna ve Kytoros yerleşimlerini de içerisine alarak “Amastris” ismiyle yeniden kuruldu.
Kraliçe Amastris’in kurduğu kente dair en belirgin ipucu ise bastırdığı sikkeler. Kent, Hellenistik Dönem boyunca Pontus Krallığı hakimiyetinde yer aldı. Ardından MÖ 66’daki Pompeius’un Mithridates VI Eupator’u yenmesinin ardından Roma Hakimiyetine girdi ve Pontus et Bithynia Eyaletinin bir üyesi oldu.
1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz seferinde Osmanlı topraklarına katılıncaya kadar Ceneviz yerleşimi olarak varlığını sürdürdü.
