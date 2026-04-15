3 yıl önce tamamen kurumuştu. Şifalı göl yeniden su tuttu

Sivas şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Gümüşdere köyünde yer alan göl, yaklaşık 3 yıl önce kurudu. Uyuz ve egzamanın yanı sıra birçok deri rahatsızlığına iyi geldiği ifade edilen göldeki su, tamamen çekilerek kayboldu.

3 yılın ardından Gümüşdere köyü sakinleri, "Uyuz Gölü" veya "Uyuz Çermiği" olarak bilinen gölün yeniden su tuttuğunu fark etti. Şifalı suyu sayesinde bir dönem yerli ve gurbetçilerin akınına uğrayan gölün yeniden su tutması, vatandaşları mutlu etti.