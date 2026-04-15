3 yıl önce tamamen kurumuştu. Şifalı göl yeniden su tuttu
15.04.2026 13:37
Son Güncelleme: 15.04.2026 14:17
İHA
Sivas'ta 3 yıl önce kuruyan, "Uyuz Gölü" veya "Uyuz Çermiği" olarak bilinen göl yeniden su tuttu.
Sivas şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Gümüşdere köyünde yer alan göl, yaklaşık 3 yıl önce kurudu. Uyuz ve egzamanın yanı sıra birçok deri rahatsızlığına iyi geldiği ifade edilen göldeki su, tamamen çekilerek kayboldu.
3 yılın ardından Gümüşdere köyü sakinleri, "Uyuz Gölü" veya "Uyuz Çermiği" olarak bilinen gölün yeniden su tuttuğunu fark etti. Şifalı suyu sayesinde bir dönem yerli ve gurbetçilerin akınına uğrayan gölün yeniden su tutması, vatandaşları mutlu etti.
Köy sakinlerinden Veli Karavelioğlu, Uyuz Gölü'nün çok şifalı olduğunu ve geçmişte taşların seviyesinde tamamen su dolu olduğunu söyledi.
Karavelioğlu, ‘’Ben küçükken Tokat'tan, Erzincan'dan, Kayseri'den buraya gelirlerdi. Uyuz keçileri suya atıyorlardı. Hayvanlar, çıktıklarında uyuzdan kurtulmuş oluyorlardı. Hastalığı olup göle gelen insanlar da bölgeden memnun ayrılıyorlardı'' dedi.
Doktora gidip şifa bulamayanların bölgeye geldiğini dile getiren vatandaş, ‘’Yaklaşık 2 yıldır burada su yoktu. Allah'a şükürler olsun ki yeniden canlandı'' şeklinde konuştu.
Gümüşdere köyü muhtarı İrfan Derin ise ‘’Göle gelip hastalığına şifa bulmak isteyenler adına çok mutluyuz'' dedi.
