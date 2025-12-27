30 metrelik devasa çukurlar kazdılar, jandarma suçüstü yakaladı
27.12.2025 10:27
İHA
Denizli'de tarihi eser aramak için 30 metrelik çukur kazıldı. Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Buldan ilçesinde 2 kişi, tarihi eser arayışı yapmak üzere kaçak kazı çalışması yaptı. Alınan bilgiye göre, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiindeki kaçak kazıcılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kazılan çukurun derinliği ve genişliği dikkat çekti.
20 metrekarelik alanda yapılan kazıda, düzenekler ve ekipmanlar yardımıyla yaklaşık 30 metrelik çukur kazıldığı görüldü. Yapılan operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
