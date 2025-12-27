30 metrelik devasa çukurlar kazdılar, jandarma suçüstü yakaladı

Buldan ilçesinde 2 kişi, tarihi eser arayışı yapmak üzere kaçak kazı çalışması yaptı. Alınan bilgiye göre, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı Oğuz Mahallesi Hayıtucu mevkiindeki kaçak kazıcılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kazılan çukurun derinliği ve genişliği dikkat çekti.