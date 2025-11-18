30 yıldır geçim kaynağı: Hasadı başladı, tarladan isteyen alıyor
18.11.2025 12:00
İHA
Yozgat’ta baba ve oğul, 30 yıldır lahana üreterek hem geçimlerini sağlıyor hem de bölge halkına organik ürün sunuyor.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinin verimli topraklarında yetiştirilen lahanalar, hem tarlada hem de Sorgun pazarında satışa sunuluyor. Üreticiler, aracısız satış yaparak vatandaşın taze ürüne doğrudan ulaşmasını sağlıyor.
Yaklaşık 30 yıldır lahana yetiştiren çiftçi Önal Yiğit, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirtti. Üretim sürecinin yıl boyu sürdüğünü belirterek şunları söyledi:
“Biz bunu bir yıl evvelinden gübreliyoruz. Hayvan gübresi ve yanmış gübreye iki defa sürüyoruz. Kazayağı düzenlemesini yapıyor. Sonra tekrar karıkları baharın yapıp bunun tohumdan fidesini ekiyoruz. Fide olunca göçürüyoruz buraya. Ondan sonra sulama işi, çapa işi bir yıl boyunca, 6 ay boyunca devam ediyor. Mayıs 1’de ekeriz, kasım ayında sökümü başlıyor. Bu aya kadar da suyunu kesmiyoruz. Devamlı haftada bir, 10 günde bir su veriyoruz. Bunun yetişmesi bu şekilde meşakkati. 30 yıldır yapıyoruz. Her sene aynı yerde aynı ürün olmuyor, verim düşüyor.”
"TOHUMDAN FİDESİNİ YAPARAK KENDİMİZ YETİŞTİRDİK"
Babasının mesleğini sürdüren Mustafa Yiğit ise pazarcıların düşük fiyat vermesi nedeniyle lahana satışlarını doğrudan tüketiciye yaptıklarını belirterek "Lahanamızın hasadı bir ay önce başladı. Pazarcı düşük verdiği için perakende satma taraftarı olduk. Tarladan isteyen alıyor, Perşembe günü buranın pazarında da satıyoruz. Lahanalarımız 15 kilodan 50 kiloya kadar geliyor. 300 liradan 500 liraya kadar sattık. Bu bizim yerli beyaz lahanamız. Tohumdan fidesini yaparak kendimiz yetiştirdik. Lezzeti yıllardır bilinen bir lahana çeşidimiz." ifadelerini kullandı.
