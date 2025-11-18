30 yıldır geçim kaynağı: Hasadı başladı, tarladan isteyen alıyor

Yaklaşık 30 yıldır lahana yetiştiren çiftçi Önal Yiğit, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirtti. Üretim sürecinin yıl boyu sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Biz bunu bir yıl evvelinden gübreliyoruz. Hayvan gübresi ve yanmış gübreye iki defa sürüyoruz. Kazayağı düzenlemesini yapıyor. Sonra tekrar karıkları baharın yapıp bunun tohumdan fidesini ekiyoruz. Fide olunca göçürüyoruz buraya. Ondan sonra sulama işi, çapa işi bir yıl boyunca, 6 ay boyunca devam ediyor. Mayıs 1’de ekeriz, kasım ayında sökümü başlıyor. Bu aya kadar da suyunu kesmiyoruz. Devamlı haftada bir, 10 günde bir su veriyoruz. Bunun yetişmesi bu şekilde meşakkati. 30 yıldır yapıyoruz. Her sene aynı yerde aynı ürün olmuyor, verim düşüyor.”