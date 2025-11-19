30 yıldır hurda camlardan dönüştürüyor: Karı-koca el ele üretiyor

Eşi Hikmet Dönmez ise hem mesleki özen hem de üretim hedefleri hakkında bilgiler vererek, "Projeler ve çalışmalarda işimize heveslendirerek gönül vermelerini sağlıyoruz. Yurt dışından gelen malzemeleri üretebiliyoruz. Amacımız fabrikasyon sistemine dönmek. Atık olan camın katma değerini artırarak iç ve dış mimaride kullanılır hale getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.