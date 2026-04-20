30 yıllık Baba Ford kamyonu garajda saklıyor. Teklif edilen fiyat yükseldi, oralı bile olmadı
20.04.2026 09:58
Son Güncelleme: 20.04.2026 09:59
İHA
Trabzon'da yaşayan Ogün Oğuz, yaklaşık 30 yıldır kendilerinde bulunan yarım asırlık baba yadigarı Ford kamyonu muhafaza ediyor. Oğuz, yüksek fiyat teklif edilse de satmayacağını söylüyor.
Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Oğuz Ailesi, baba yadigârı olan ve yaklaşık 30 yıldır kendilerinde bulunan yarım asırlık kamyonu, kapalı garajda 7 yıldır büyük bir özenle koruyor.
Babasının 2019 yılında vefat ettiğini, sonrasında aracı trafiğe çıkarmadıklarını anlatan Maçka Ziraat Odası Başkanı Ogün Oğuz, aracı yalnızca belirli aralıklarla kontrol amaçlı çalıştırdıklarını belirtiyor.
"VASİYET ETTİK, ORADA KALACAK"
Araca yüksek fiyat vermelerine etmelerine rağmen satmadıklarını, kendileri var olduğu müddetçe saklayacaklarını, hatta bu yönde vasiyette bile bulunduklarını söylüyor:
"Babam 1990'lı yıllarda Trabzon Limanı'ndan İran'a nakliye yapıyordu. Araç o dönem oldukça faaldi; zamanının meşhur araçlarındandı. Şu anda da aktif durumda, ancak bizim iş alanımız olmadığı için hatıra olarak saklıyoruz.
Biz var olduğumuz sürece, hatta varislerimize de vasiyet ettik, orada kalacak. Bununla ilgili bir proje olursa, örneğin restore edelim, koruyalım denirse o zaman yardımcı oluruz. Biz bunun maddi boyutunda değiliz; sadece bir hatıra olarak kalmasını istiyoruz.
Oğuz, "Bu nedenle her türlü projeye açığız. Yakın çevrem zaman zaman "sat" diyor, bizi arayanlar oluyor; 'satar mısınız?' diye soranlar çıkıyor. Ancak biz maddi değil, manevi değerine bakıyoruz. Zaten Türkiye'de bunlardan çok fazla kalmadı" diye de ekliyor.