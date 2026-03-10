300 yıllık eser ısınmak için yakılmıştı. Tarihi dokusuna zarar verilmeden temizlendi
İstanbul'daki Tophane Çeşmesi'nde ısınmak amacıyla yakılan ateş sonucunda çıkan is ve kurum izlerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Geçen günlerde 61 yaşındaki bir adam, soğuyan hava karşısında ısınmak amacıyla 1732'de I. Mahmud döneminde yaptırılan Tophane Çeşmesi'nin lüle kısmında ateş yaktı.
Yakılan ateş, 300 yıllık tarihi yapının yüzeyini is ve kurumla kaplarken, çeşmenin bazı bölümlerini de kararttı.
Çevredekilerin olayı bildirmelerinin ardından, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı.
ÇEŞME ONARILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.G.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, Tophane Çeşmesi'nde oluşan is ve kurum tabakasını temizlemek üzere çalışmalara başladı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmada ise taş yüzeylerde oluşan is tabakası, tarihi dokuya zarar vermeden temizlendi.
