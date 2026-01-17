30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Kış sofralarının favorisi, sağlığa sayısız faydası var
Adana'da havaların soğumasıyla birlikte doğal antioksidan içeren şalgam suyu satışlarında artış yaşandı.
Türkiye'nin soğuk hava dalgasına girdiği bu günlerde, kendine has aroması ve sağlığa olan sayısız faydası nedeniyle şalgama olan ilgi arttı. Adana Şalgamı, Avrupa başta olmak üzere 30'un üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.
Gıda Mühendisi Evren Şekeroğlu, siyah havuç kullanılarak ve laktik asit fermantasyonu ile üretilen Adana şalgamının faydalarını şu şekilde anlattı:
‘’Adana şalgamı, insan sağlığı açısından yararlı bakteriler barındıran, vitamin ve minerallerle zengin bir üründür. Antosiyanin bakımından zengindir. Laktik asit içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Antosiyanin de bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan bir bileşendir."
Evren Şekeroğlu, "Adana şalgamı sofralardan eksik olmaması gereken bir ürün. Tüketicilerimize de her öğünün yanında, sağlıklı bir içecek olan şalgam tüketmelerini öneriyoruz" dedi.
