30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Kış sofralarının favorisi, sağlığa sayısız faydası var

Gıda Mühendisi Evren Şekeroğlu, siyah havuç kullanılarak ve laktik asit fermantasyonu ile üretilen Adana şalgamının faydalarını şu şekilde anlattı:

‘’Adana şalgamı, insan sağlığı açısından yararlı bakteriler barındıran, vitamin ve minerallerle zengin bir üründür. Antosiyanin bakımından zengindir. Laktik asit içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Antosiyanin de bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan bir bileşendir."