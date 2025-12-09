32 yıllık arabasını sattı, evladı gibi uğurladı
Bursa'da yaşayan Cansal çifti, 1993 model TOFAŞ'larını satarken gözyaşlarını tutamadı.
Keleş ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Saffet Cansal, yıllardır evinin damında sakladığı hasarsız TOFAŞ otomobilini 330 bin TL karşılığında sattı. 1993 model arabsının sadece 12 kilometrede olması da hayret ettirdi. Arabasını sıfır aldığını söyleyen Saffet Cansal, aldığı günden bu zamana kadar aracını nasıl koruduğunu ve özenli bir şekilde kullandığını anlattı. Arabanın yeni sahibiyle pazarlık yaptığı anlarda da “Bu araba hiç gün görmedi” diyerek anlaşmaya varan Cansal çifti, arabalarına çocuk gibi değer verdiklerini söylediler.
"SENDE YAĞMUR GÖRMEYECEK DEĞİL Mİ?"
Satış sırasında Saffet Cansal, arabanın yeni sahibine, "Zaten bir hafta sonra battaniyesini çekecektim, zamanı geldi. Sende yağmur görmeyecek değil mi?" diyerek aracın gelecekte de aynı özenle korunmasını istedi.
Bursa'nın otomobil meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran satış, hem aracın düşük kilometresi hem de yıllarca damda saklanmış olmasıyla dikkat çekti.
"DAHA YAĞMUR, KAR GÖRMEDİ"
Saffet Cansal arabayı bu zamana kadar nasıl böyle koruduğunu şu sözlerle aktardı: "Araba hastasıyım ben. Binmekten ziyade bakmaktan zevk alıyorum. Bu zamana kadar garajda sakladım. Daha yağmur, kar hiç görmedi" dedi.
1993 yılında sıfır aldığı otomobili 32 yıl sonra 330 bin TL'ye sattığını belirten Cansal, "Bu araba başkaydı onunla konuşurdum hep arkadaş gibiydik. Alan arkadaşta iyi biri hayrını görsün dedi. Araba satılırken ağladığını belirten Saffet Cansal'ın 72 senelik eşi ise "Ben ağladım. Mavişim gitti diye, o yıkardı ben çarşaflarla kurulardım. Oylat'a giderdik orada kalırdık. İstanbul'da akrabalara giderdik diye anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Eşine sarılarak teselli eden Saffet Cansal ise kendisinden helallik istedi.
