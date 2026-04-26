39 yaşında memurluktan istifa edip kulüp kurdu
26.04.2026 11:31
İHA
Denizli'de yaşayan Yunus Emre Fidan, 39 yaşındayken devlet memurluğundan istifa ederek spor kulübü kurdu. Fidan, hayalini gerçekleştirdiği için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.
Futbola 8 yaşında başlayan Yunus Emre Fidan, Denizli'de çeşitli kulüplerde hem amatör hem de profesyonel olarak forma giydi.
18 yaşında Eskişehir'de bir kulüpte oynama fırsatı yakalayan Fidan, kısa süre sonra yeniden memleketine dönerek kariyerine devam etti.
Fidan, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'yla (KPSS) Denizli Adliyesi'nde zabıt katibi olarak göreve başladı.
Memuriyet hayatı boyunca futboldan kopmadı, hafta sonlarını amatör kulüplerde gönüllü antrenörlük yaparak geçirdi.
Memurluğu bırakıp 2016 yılında Denizli'nin Zeytinköy Mahallesi'nde Bağbaşı Spor Kulübü'nü kuran Fidan, başlangıçta sınırlı sayıda öğrenciyle çıktığı yolda kısa sürede büyüme kaydetti.
"BAŞLARDA ÇOK AZ ÖĞRENCİM VARDI"
“Devlet memuruyken hala daha cumartesi ve pazar günleri gönüllü olarak birçok kulüpte antrenörlük yaptım. 2016 yılında ise kendi adıma kulüp açtım” diyen Fidan, şunları söyledi:
"Çok az öğrencim vardı ama belli bir süre sonra öğrenci sayım baya bir yükselmişti. Devlet memurluğunu devam ederken gençlerimizi önünü açmak adına hafta sonları ve hafta içi olmak üzere yoğun bir tempoda antrenmanlarımızı sürdürmekteydik.
"39 yaşına geldiğimde devlet memurluğundan istifa ederek gençlerimiz ile birlikte haftanın 7 günü boyunca çok yoğun bir tempoda hazırlıklarımızı ve antrenman sürecimizi sürdürüyoruz. Burada çok yetenekli çocuklarımız yetişiyor. Hem ligde maçlarda şampiyonluklar yaşayarak hem de birçok öğrencimizi farklı kulüplere veriyoruz."
"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"
Çocukluktaki hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ve şimdiki gençler için hayallerinin peşinden koşması gerektiğini belirten Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çocukluktaki en büyük hayalim belki de çok uzak bir hayaldi, bir futbol kulübü kurmaktı ve bu futbol kulübünün antrenörü olmaktı. Hiç kimseye bağlı kalmaksızın sadece kendi antrenman periyotlarımı yansıtmak en büyük hayalimdi. Ve bunu başardığım için de kendimle çok gurur duyuyorum.
Hiçbir zaman hiçbir evladımız hedeflerinden şaşmasınlar. Bu hayata bir defa geliyoruz her zaman ideallerimizi mutlaka yaşamamız gerekiyor."