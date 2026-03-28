4 bin yıl önce bir mezarlıkta keşfedildi. Üretimi her geçen gün artıyor
28.03.2026 08:12
İHA
Türkiye’nin önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Manisa’nın Demirci ilçesinde, baharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı.
Kiraz, ceviz ve hünnap üretiminde söz sahibi olan Demirci ilçesi, badem üretimiyle de adından söz ettiriyor.
İlçede etkili olan bahar yağmurlarının ardından uyanan doğa, seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu. Özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalarda, badem ağaçlarının zarif çiçekleri ile yerdeki sarı çiçeklerin uyumu göz kamaştırdı.
YILDA 400 TON ÜRETİM YAPILIYOR
Tarımsal çeşitliliğiyle bölge ekonomisinin lokomotifi olan Demirci'de, badem üretimi her geçen yıl stratejik önemini artırıyor.
İlçede toplam 3 bin 500 dekar arazide gerçekleştirilen profesyonel badem yetiştiriciliği meyvelerini vermeye devam ediyor.
Modern tarım tekniklerinin uygulandığı bu geniş arazilerden, iklim şartlarına bağlı olarak yılda yaklaşık 400 ton badem üretimi gerçekleştirilerek ülke ekonomisin katkı sağlanıyor.
2023 yılında Türkiye’de toplam 170 bin ton badem üretimi gerçekleştirildi. Ülke genelinde birçok bölgede yetiştirilebilen badem, özellikle Ege, Marmara’nın batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde öne çıkıyor. Adıyaman, Mersin, Şanlıurfa, Muğla, Çanakkale, Karaman, Antalya ve Diyarbakır ise ülke badem üretiminin yaklaşık yüzde 53’ünü karşılıyor.
YAKLAŞIK 4 BİN YILLIK TARİHİ VAR
Tarihi kaynaklara göre, badem kültürü yaklaşık 4 bin yıl önce İran, Türkiye, Suriye ve Filistin’de başladı. Günümüzde ise dünyanın en çok badem yetiştirilen bölgesinin Akdeniz olduğu biliniyor.
Bdemin, Tutankhamon'un kabrinde bulunan meyvelerden biri olduğu ifade ediliyor. Tutankamon, Mısır tarihinin Yeni Krallığı sırasında 18. hanedanlığın sonunda, kraliyet ailesinin sonuncu lideri olan ve MÖ 1332-MÖ 1323 yılları arasında hüküm sürmüş Mısır firavunu olarak tanımlanıyor.
Badem yetiştiriciliği, 150 yıl önce İspanya’dan getirilen tohum ve fidanlarla ABD’de popüler oldu. Bugün ABD, dünya badem üretiminde ilk sırada bulunuyor. Bademin anavatanı olarak kabul edilen Orta ve Batı Asya’nın dağlık bölgeleri, Türkiye’yi de bademin gen merkezlerinden biri yapıyor.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.