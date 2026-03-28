4 bin yıl önce bir mezarlıkta keşfedildi. Üretimi her geçen gün artıyor

Tarihi kaynaklara göre, badem kültürü yaklaşık 4 bin yıl önce İran, Türkiye, Suriye ve Filistin’de başladı. Günümüzde ise dünyanın en çok badem yetiştirilen bölgesinin Akdeniz olduğu biliniyor.

Bdemin, Tutankhamon'un kabrinde bulunan meyvelerden biri olduğu ifade ediliyor. Tutankamon, Mısır tarihinin Yeni Krallığı sırasında 18. hanedanlığın sonunda, kraliyet ailesinin sonuncu lideri olan ve MÖ 1332-MÖ 1323 yılları arasında hüküm sürmüş Mısır firavunu olarak tanımlanıyor.

Badem yetiştiriciliği, 150 yıl önce İspanya’dan getirilen tohum ve fidanlarla ABD’de popüler oldu. Bugün ABD, dünya badem üretiminde ilk sırada bulunuyor. Bademin anavatanı olarak kabul edilen Orta ve Batı Asya’nın dağlık bölgeleri, Türkiye’yi de bademin gen merkezlerinden biri yapıyor.