4 saatte hazırlanıyor, 10 dakikada tüketiliyor. 200 yıllık lezzet

Şerbetin hazırlanmasıyla başlayan teltel yapımı, birkaç kişinin senkronize yapmak zorunda olduğu "çekme işlemi" ile sona eriyor. Sabır, işbirliği, kuvvet ve teknik bilgiyle hazırlanan teltel tatlısı, genellikle çayla birlikte servis ediliyor.

Uzun ve zahmetli süreçle hazırlanmasına karşın kısa sürede tüketiliyor olması nedeniyle artık pek tercih edilmeyen teltel tatlısı geleneği, kentte az sayıda ailede yaşatılıyor.