4 yıl önce çatıdan düştü. Doktorlar "yaşamaz" dedi, böyle hayatta kaldı

Uzun süren tedavisinin ardından adeta yeniden dünyaya geldiğini ifade eden Atilla İnan, "Açıkçası olay anını çok hatırlamıyorum. Hiçbir şeyim de yoktu ama tek hatırladığım çatıya çıkan merdivene tırmandığım. Daha sonra gözlerimi açtığımda hastanedeydim. 35 gün hastanede yattım. Üç ayda evde sırtüstü yattım. Sonra bastonla yürümeye başladım. Tedavim bir sene sürdü. Zor bir süreçti ama bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Bir bebek gibi baktı bana. Onun desteğiyle adeta ikinci kez dünyaya geldim. O dönem de doktorlar bile umudu kesmişti benden. ‘Çok yaşamaz' demişler. Tedavi sürecinin ardından 1,5 yıl çalışamadım. Daha sonra 2024 yılının yarısında ufak ufak çalışmaya başladım. Fazla ağır işe giremiyorum. Vücudumda demirler, metaller ve vidalar var. Çok şükür bugüne geldik. Demek ki yiyecek lokmamız varmış. Yaşadığım süreç gerçekten anlatılmaz yaşanır ama Allah kimseye yaşatmasın" dedi.