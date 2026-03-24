4 yıl önce kuruma noktasına gelmişti. Son zamanların en yüksek doluluk oranını gördü

Dicle Baraj Gölü'nden Kralkızı Dicle Ana Sulama Kanalı aracılığıyla 6 milyon kilovatsaat enerji kullanılarak taşınan 27 milyon metreküp su, hem 58 bin dekar alanda tarımsal sulama yapılmasını sağladı hem de birçok canlıya yaşam kaynağı oldu.

Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki su seviyesi kış aylarında düşen kar ve yağmur ile mart ayında etkili olan yağış sayesinde doldu.

Yaklaşık 4 yıl önce su takviyesi yapılan baraj gölünde olası taşkınlara karşı DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce bu ay iki kez dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi yapıldı.