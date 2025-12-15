4 yıl uğraştı, insan taşıyan robot yaptı. Kastamonulu Ataman 666
Kastamonu'da bir vatandaş 4 yıl çabasının sonucunda hurda malzemeleri kullanarak insan taşıyabilen bir robot yaptı. Robotu gören ilgiyle fotoğrafını çekiyor.
Kastamonu'da bir fabrikada 15 yıldır, üretim operatörlüğü yapan makine teknikeri Osman Demircioğlu, hurda malzemeleri geri dönüştürerek insan taşıyan robot tasarladı. Hurda bir motosikletin motorunu, başka bir motosikletin tekerleklerini ve hurdadan topladığı malzemeleri kullanan Osman Demircioğlu, yaklaşık 4 yıl süren çalışmasının ardından yürüyebilen ve arkasındaki tekerlekli kısımda insan taşıyabilen robot yaptı. Demircioğlu, robota "Ataman 666" ismini verdi.
HEDEFİ ELEKTRİKLİ FAYTON YAPMAK
Çocukluktan beri makinelere ilgisi olduğunu belirten Demircioğlu, bu işe hobi olarak başladığını ifade etti. Herkesin yaptığı robota büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Demircioğlu, gençlere çağrıda bulunarak, "Maliyeti yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında. Amacım Kastamonu’da bulunmayan elektrikli fayton yapmak. Bu çocuklardan büyük ilgi görüyor. Daha önce hayatlarında böyle bir şey görmedikleri için merak ediyorlar. Bundan sonra projelerime devam etmek istiyorum. İlk olarak elektrikli fayton yapmak istiyorum. Gençlere de tavsiyem, sosyal medyaya kendilerini fazla kaptırmadan gerçek hayatla ilgilenmeleri olacak" şeklinde konuştu.
