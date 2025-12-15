4 yıl uğraştı, insan taşıyan robot yaptı. Kastamonulu Ataman 666

Çocukluktan beri makinelere ilgisi olduğunu belirten Demircioğlu, bu işe hobi olarak başladığını ifade etti. Herkesin yaptığı robota büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Demircioğlu, gençlere çağrıda bulunarak, "Maliyeti yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında. Amacım Kastamonu’da bulunmayan elektrikli fayton yapmak. Bu çocuklardan büyük ilgi görüyor. Daha önce hayatlarında böyle bir şey görmedikleri için merak ediyorlar. Bundan sonra projelerime devam etmek istiyorum. İlk olarak elektrikli fayton yapmak istiyorum. Gençlere de tavsiyem, sosyal medyaya kendilerini fazla kaptırmadan gerçek hayatla ilgilenmeleri olacak" şeklinde konuştu.