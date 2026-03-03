45 yıllık bakır ocakta hazırlanıyor. İçinde hiçbir katkı maddesi yok ''Piyasanın en ucuz tatlısı
03.03.2026 15:00
İHA
Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan tel kadayıf, kilosu 180 liradan satışa sunuluyor.
Konya'da Ramazan ayında tatlı üretiminde yoğunluk yaşanırken, geleneksel yöntemlerle el işçiliğiyle bakır tepside hazırlanan tel kadayıf da ilgi görüyor.
Üretimde yalnızca un ve su kullanılan tel kadayıfta herhangi bir katkı maddesine yer verilmiyor. Tel kadayıfın kilosu 180 liradan satışa sunulurken, ekonomik fiyatı nedeniyle vatandaşların en çok tercih ettiği tatlı çeşitleri arasında yer alıyor.
Ramazan'ın bereketiyle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen kadayıf ustası Hakan Güvez, "Bizim malzememiz un ve su. Başka hiçbir katkı maddemiz yok. Tamamen doğaldır. Bu bakır ocağı ise 45 sene önce Kahramanmaraş'ta yaptırdık" dedi.
Hakan Güvez, ‘’Fabrikasyon kadayıfla dökme kadayıf arasında yenirken dağlar kadar fark olur. Bu fark, hem lezzet açısından hem de şerbet emme açısından hissedilir" şeklinde konuştu.
Tel kadayıfın kilosunun 180 lira olduğunu belirten Hakan Güvez, "Piyasanın en ucuz tatlısı. Baklavanın kilosu olmuş 700-800 lira. Yani tepside tel kadayıfın 1 kilosundan yaklaşık 3 buçuk kilo tatlı çıkar. Onun için bence herkesin erişebileceği bir tatlı türü" diye konuştu.
Vatandaşlar da, tel kadayıfı sadece Ramazan ayında değil, sürekli severek tükettiklerini belirtti.
