45 yıllık bakır ocakta hazırlanıyor. İçinde hiçbir katkı maddesi yok ''Piyasanın en ucuz tatlısı

Tel kadayıfın kilosunun 180 lira olduğunu belirten Hakan Güvez, "Piyasanın en ucuz tatlısı. Baklavanın kilosu olmuş 700-800 lira. Yani tepside tel kadayıfın 1 kilosundan yaklaşık 3 buçuk kilo tatlı çıkar. Onun için bence herkesin erişebileceği bir tatlı türü" diye konuştu.

Vatandaşlar da, tel kadayıfı sadece Ramazan ayında değil, sürekli severek tükettiklerini belirtti.