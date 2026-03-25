5 asır önce inşa edildi. Yılların tanığı ayağa kaldırılıyor
25.03.2026 15:36
İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osmanlı mimarisinin örneklerinden olan Tarihi Çarşı Hamamı'nda restorasyon çalışmaları yürütülüyor.
Restorasyon kapsamında ekipler, tarihi yapının aslına uygun korunması için yoğun mesai harcıyor. Yapıya zamanla eklenen ve özgün mimari dokuya zarar veren niteliksiz unsurlar kaldırılırken, yapının taşıyıcı sistemleri güçlendiriliyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devralınan ve klasik "çifte hamam" plan şemasına sahip olan yapıda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, teknik ekipten bilgi aldı.
Kubbeler, kemerler ve duvarlardaki onarımlarda, yapının tarihi kimliğini korumak amacıyla özgün malzemeye sadık kalınarak müdahale ediliyor. Kadın ve erkek bölümlerinin simetrik kurgusunu yansıtan; soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan kısımlarından oluşan tarihi mekan, restorasyonun ardından işlevsel hale getirilecek.
İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şunları kaydetti:
"Bir milletin geçmişi yoksa geleceği de yoktur. Milletler; tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve gelenekleriyle birlikte yaşar. Çarşı Hamamı’nı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralarak restorasyon çalışmalarını başlattık. 500 yılı aşkın süredir ayakta olan bu kıymetli eser, yeni bir anlayış ve yeni bir fonksiyonla yeniden Gebze halkının hizmetine sunulacak.''
Restorasyonun tamamlanmasının ardından Tarihi Çarşı Hamamı'nın, ilçenin kültürel ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapacak kültür merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.
Tarihi yapının 1500'lü yıllarda yaptırıldığı tahmin ediliyor. Klasik Osmanlı mimarisine uygun şekilde inşa edilen hamamın yapımında genel anlamda moloz taş ve tuğla kullanıldı.
