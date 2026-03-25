5 asır önce inşa edildi. Yılların tanığı ayağa kaldırılıyor

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Bir milletin geçmişi yoksa geleceği de yoktur. Milletler; tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve gelenekleriyle birlikte yaşar. Çarşı Hamamı’nı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden devralarak restorasyon çalışmalarını başlattık. 500 yılı aşkın süredir ayakta olan bu kıymetli eser, yeni bir anlayış ve yeni bir fonksiyonla yeniden Gebze halkının hizmetine sunulacak.''