5 dönümlük arazide ekime başladı. Şimdi büyükşehirlere ürün gönderiyor
29.04.2026 12:53
İHA
Hatay'da akademisyen çiftçi tarafından ekimi yapılan enginarda bereketli hasat başladı. Ürünlere, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden de talep var.
Uzun yıllar akademisyen olarak Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Elif Ovalı, Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde aile çiftliğinde tarımsal faaliyetleri kardeşi Adnan Murat Teoman ile birlikte yürütüyor.
Bölgede alışılagelmişin dışına çıkarak katma değerli ürün üretmeyi hedefleyen akademisyen çiftçi Ovalı, 7 yıl önce 5 dönüm araziye enginar ekimi gerçekleştirdi. Ürün geliştirme ve pazar oluşturma süreciyle birlikte Ovalı, enginar üretimini 120 dönüm alana yaydı.
Baharın gelmesiyle aile çiftliğinde ekimi yapılan enginarın hasadı başladı. Ovalı ve kardeşi Teoman tarafından aile çiftliğinde üretilen enginarda 250 bin adet hasat hedeflenirken ürünler; Adana, Gaziantep, Bursa, İstanbul ve çevre iller başta olmak üzere işlenerek yurt dışına gönderiliyor.
''UNUTULMUŞ BİR ÜRÜN''
7 yıl önce 5 dönüm arazide deneme süreciyle enginar üretimine başladıklarını belirten Elif Ovalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda Amik Ovası’ndayız. Burası, dünyada tarımın ilk başladığı ve 'bereketli hilal' olarak adlandırılan bir bölge. Aslında çok köklü bir geçmişi olan ancak zamanla unutulmuş bir ürünün, enginarın izini sürüyoruz.''
Arpahan Mahallesi'nde genellikle buğday, mısır ve soya tarımının hakim olduğunu ifade eden Ovalı, ‘’Biz ise katma değeri daha yüksek bir ürün yetiştirmek amacıyla 7 yıl önce enginar ekimine başladık. Yolculuğumuza ilk olarak 5 dönümlük bir arazide deneme yaparak adım attık'' dedi.
Bölgenin iklimine ve toprağına en uygun türü belirlemek için başka çeşitler üzerinde de çalıştıklarını belirten Ovalı, "Tabi bir de Hatay enginarı olarak bildiğimiz, günümüzde ise Roma enginarı adıyla anılan o meşhur mor enginarlarımız var" dedi
Ovalı, ‘"Amacımız, bu bölgede yeni bir tarım kültürü ve kümelenme modeli oluşturarak istihdam sağlamak. Enginarın bölge için güçlü bir gelir kapısı olmasını hedefliyoruz’' şeklinde konuştu.
Enginarın hem iç pazarda hem de yurt dışı pazarında hak ettiği değeri görmesini amaçlayan Ovalı, ürün geliştirme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"5 dönümle başlayan bu serüvenin 120 dönüme ulaşması, bizim için başlı başına bir başarı hikayesi. Bugün hasadımızın ilk günü; umarım tüm bölge için bereketli bir sezon olur."
