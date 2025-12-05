5 yaşındaki engelli çocuğa kamyonet çarptı, çocuk kazada kusurlu bulundu

Anne Leyla Şahanalan, oğlunun kusurlu olmasına anlam veremediklerini belirterek, "Kaza tutanağı benim elime yeni geçti. Burada sürücü kusurlu olduğu halde benim oğlum yüzde 100 kusurlu sayılmış. Fakat orada kontrollü kırmızı yanıyordu. 10 metre gerisinde yaya geçidi vardı. Kontrollü kırmızı yandığı halde ve sürücü hız sınırını aştığı halde benim oğlum burada suçlu görülmüş. Oğlum burada yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

"HIZ SINIRININ ÇOK ÜSTÜNDE. ÇOCUĞU FARK ETMİYOR"

Sürücünün oğluna çarptıktan sonra oğlunun 20-30 metre sürüklendiğini ve sürücünün de 100 metre ilerideki akaryakıt istasyonunda durduğunu anlatan anne Şahanalan, "Sürücü oğluma çarptıktan sonra onu sürüklüyor ve ileride petrol istasyonundakiler önüne geçince duruyor. Oğluma çarptığının bile farkında değil. ‘Kasaya çarptım sandım' demiş. Hız sınırının çok üstünde, çocuğu fark etmiyor. O derece bir hız yapıyor. Ben bu raporu kabul etmiyorum. Oğlumun hayati tehlikesi sürüyor ve doktorlar 'Beklemekten başka bir şey yok' diyor" diye konuştu.