5 yaşındaki engelli çocuğa kamyonet çarptı, çocuk kazada kusurlu bulundu
05.12.2025 11:33
İHA
Adana'da yolun karşısına geçen 5 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Şoför "Kasaya çarptım sandım" dedi, hayati tehlikesi olan çocuk kazada kusurlu bulundu.
Olay, 2 Aralık'ta Yüreğir ilçesinde yaşandı. Ailesinin yanından ayrılıp karşıya geçmek için yola çıkan 5 yaşındaki B.Ş., kamyonetin çarpmasıyla metrelerce savruldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayda gözaltına alınan sürücü, verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZADA KUSURLU BULUNDU
Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi tamamlandı. Kaza raporunda, "Bu kazanın oluşumunda sürücü C.K.'nin herhangi bir kusurunun olmadığı, yaya Batuhan Şahanalan'ın 2918 sayılı KTK'nın 68/1b maddesini (Yayaların karşı tarafa geçmek için taşıt yolunun yaya ve okul geçidi veya kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerini kullanmaları) ihlal ettiği, kaza yeri incelemesi ve kazayı gören kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Aile, avukatları aracılığıyla rapora itiraz etti.
AĞIR YARALI ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Anne Leyla Şahanalan, oğlunun kusurlu olmasına anlam veremediklerini belirterek, "Kaza tutanağı benim elime yeni geçti. Burada sürücü kusurlu olduğu halde benim oğlum yüzde 100 kusurlu sayılmış. Fakat orada kontrollü kırmızı yanıyordu. 10 metre gerisinde yaya geçidi vardı. Kontrollü kırmızı yandığı halde ve sürücü hız sınırını aştığı halde benim oğlum burada suçlu görülmüş. Oğlum burada yaşam mücadelesi veriyor" dedi.
"HIZ SINIRININ ÇOK ÜSTÜNDE. ÇOCUĞU FARK ETMİYOR"
Sürücünün oğluna çarptıktan sonra oğlunun 20-30 metre sürüklendiğini ve sürücünün de 100 metre ilerideki akaryakıt istasyonunda durduğunu anlatan anne Şahanalan, "Sürücü oğluma çarptıktan sonra onu sürüklüyor ve ileride petrol istasyonundakiler önüne geçince duruyor. Oğluma çarptığının bile farkında değil. ‘Kasaya çarptım sandım' demiş. Hız sınırının çok üstünde, çocuğu fark etmiyor. O derece bir hız yapıyor. Ben bu raporu kabul etmiyorum. Oğlumun hayati tehlikesi sürüyor ve doktorlar 'Beklemekten başka bir şey yok' diyor" diye konuştu.

