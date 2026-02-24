5 yıl önce tamamen kurumuştu. Marmara Gölü'nden iyi haber

Göl kıyısında yer alan ve çoğunluğunu bir dönem gölde balıkçılık yapan ailelerin oluşturduğu Tekelioğlu Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Aktaş, Marmara Gölü'nün su tutmaya başlamasıyla büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Aktaş, "Şu anda yer yer 20 santimetre civarında su var, gölün doğu kısmında daha fazla su birikti. Su birikince yeniden umutlandık" diye konuştu.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise gölün kurumasının ekolojik dengeyi de etkilediğini belirtti. Yalvaç, "Burası daha öncesinde vatandaşların piknik yaptığı harika bir yerdi. Göl tamamen kuruyunca arazimizin büyük çoğunluğu çiftçilerimiz tarafından kullanıldı'' dedi.

Yalvaç, bölgeye arpa, buğday, kavun ve karpuz gibi ürünler ekildiğini de aktardı.