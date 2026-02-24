5 yıl önce tamamen kurumuştu. Marmara Gölü'nden iyi haber
24.02.2026 14:47
AA
Manisa'da 2021 yılında tamamen kuruyan Marmara Gölü, bölgede 2 aydır etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.
Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 1945 yılında sulama amacıyla rezervuar gölü haline getirilen Marmara Gölü, kurak geçen mevsimler ve kaçak sulamanın etkisiyle 5 yıl önce tamamen kurudu.
Gölün bazı bölümleri, suların çekilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar tarafından tarım arazisi olarak kullanılmaya başlandı.
Ocak ve şubat aylarında etkili olan yağışlarla birlikte Gördes Çayı başta olmak üzere beslendiği kaynakların yeniden su taşımaya başlamasıyla göl havzasında su biriktiği gözlendi.
Özellikle gölün doğusunda Pazarköy ve Kemerdamları mahalleleri yakınlarında su seviyesinin yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı belirlendi.
Bölgedeki çiftçiler, gölün yeniden su tutmasını memnuniyetle karşıladı.
Göl kıyısında yer alan ve çoğunluğunu bir dönem gölde balıkçılık yapan ailelerin oluşturduğu Tekelioğlu Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Aktaş, Marmara Gölü'nün su tutmaya başlamasıyla büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.
Aktaş, "Şu anda yer yer 20 santimetre civarında su var, gölün doğu kısmında daha fazla su birikti. Su birikince yeniden umutlandık" diye konuştu.
Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise gölün kurumasının ekolojik dengeyi de etkilediğini belirtti. Yalvaç, "Burası daha öncesinde vatandaşların piknik yaptığı harika bir yerdi. Göl tamamen kuruyunca arazimizin büyük çoğunluğu çiftçilerimiz tarafından kullanıldı'' dedi.
Yalvaç, bölgeye arpa, buğday, kavun ve karpuz gibi ürünler ekildiğini de aktardı.
