50 lira yerine 50 avro bahşiş verdi, ertesi gün verdiği bahşişi geri istedi

Müşterinin bir gün sonra kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Aytekin, "İşletmenin numarasından bize ulaşıp 50 lira yerine yanlışlıkla 50 avro bahşiş verdiklerini ve 45 avroyu geri yollamamızı istediler. Biz tabii ki bu istediği kabul ettik hatta onlara paranın tamamını göndermeyi teklif ettik ama onlar 5 avrosunun bahşiş olarak kalmasını söyledi. Daha sonra tanıdıklarından birinin hesap bilgilerini bize yolladılar. Ben de 45 avronun Türk lirası karşılığını belirtilen hesaba gönderdim. Çok teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN MÜŞTERİMİZİ KAZANMAKTI”

İşletme sahibi Muhammet Koca ise Muhammed Aytekin'in sergilediği davranıştan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Şaşırdık açıkçası. Kayseri esnafı her zaman doğru ve dürüst esnaftır. Ahilik kültürünün bir geleneğidir bu. Bizim için önemli olan müşterimizi kazanmaktı. Sağ olsunlar, çok güzel dönüşler oldu. Birçok yemek sitesine işletmemizle ilgili güzel yorumlar geldi.”