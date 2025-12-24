50 lira yerine 50 avro bahşiş verdi, ertesi gün verdiği bahşişi geri istedi
24.12.2025 14:06
AA
Kayseri'de bir lokantada yemek yedikten sonra garsona 50 avro bahşiş veren müşteri, ertesi gün dalgınlıkla 50 lira yerine 50 avro verdiğini belirterek 45 avrosunu geri istedi.
Kayak tatili için Kayseri'ye gelen bir turist aile, akşam yemeği için Melikgazi'deki bir restorana gitti. Yemek yedikten sonra hesap ödemek için kasaya giden aile, Muhammed Aytekin'e 50 avro bahşiş verdi. Olayın ertesi günü turist aile, iş yerini arayarak 50 lira bahşiş vereceklerini ancak yanlışlıkla 50 avro verdiklerini söylerek 45 avroyu hesaplarına gönderilmesini istedi. Müşterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 avro karşılığındaki Türk lirasını iletilen hesaba gönderdi.
“BU MİKTARA ÇOK ŞAŞIRDIM”
İlk kez başına böyle bir durumun geldiğini anlatan Aytekin, "Bir iskender, bir sütlü kavurma ve tavuk dürüm yediler. Müşteriyle ilgilendim, daha sonra hesabı ödediler. Giderken de 50 avro bahşiş verdi. Bu miktara çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir bahşiş miktarı değil. 50 avro 2 bin 500 lira yapıyor. Burada kimse bu miktarda bahşiş veremez. Bir yandan da sevindim tabii. Olayı arkadaşlarıma anlattım, birinin bu kadar bahşiş vereceğine inanmadılar." diye konuştu.
"PARANIN TAMAMINI GÖNDERMEYİ TEKLİF ETTİK"
Müşterinin bir gün sonra kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Aytekin, "İşletmenin numarasından bize ulaşıp 50 lira yerine yanlışlıkla 50 avro bahşiş verdiklerini ve 45 avroyu geri yollamamızı istediler. Biz tabii ki bu istediği kabul ettik hatta onlara paranın tamamını göndermeyi teklif ettik ama onlar 5 avrosunun bahşiş olarak kalmasını söyledi. Daha sonra tanıdıklarından birinin hesap bilgilerini bize yolladılar. Ben de 45 avronun Türk lirası karşılığını belirtilen hesaba gönderdim. Çok teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.
“ÖNEMLİ OLAN MÜŞTERİMİZİ KAZANMAKTI”
İşletme sahibi Muhammet Koca ise Muhammed Aytekin'in sergilediği davranıştan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:
“Şaşırdık açıkçası. Kayseri esnafı her zaman doğru ve dürüst esnaftır. Ahilik kültürünün bir geleneğidir bu. Bizim için önemli olan müşterimizi kazanmaktı. Sağ olsunlar, çok güzel dönüşler oldu. Birçok yemek sitesine işletmemizle ilgili güzel yorumlar geldi.”
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.