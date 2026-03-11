50 yıl önce kaderine terk edildi. Diyarbakır'daki İtalyan köyü sahip çıkılmayı bekliyor

Köyde o dönemde lüks olan sinema salonu, sağlık ocağı, ibadethane, helikopter pisti gibi sosyal donatılar inşa edildi. Tünel kalıp sistemi ile yapılan evlerin çatıları çökerken, iskeleleri aradan 50 yıl geçmesine rağmen sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaştı.

Yöre halkı, atıl durumdaki köyün restorasyon ve onarım çalışması yapılarak turizme kazandırılmasını ya da yaşam alanı haline getirilmesini istediklerini dile getirdi.