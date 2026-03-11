50 yıl önce kaderine terk edildi. Diyarbakır'daki İtalyan köyü sahip çıkılmayı bekliyor
11.03.2026 12:55
İHA
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan ve 50 yıl önce terk edilen İtalyan köyü, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Yarım asır önce Karakaya Barajı'nın yapımı için gelen İtalyanların kurduğu 350 hanelik köy, baraj çalışması bittikten sonra İtalyanların ülkelerine geri dönmesiyle sahipsiz kaldı. 11 yıl boyunca yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı bölgede şu an sessizlik hakim.
Köyde o dönemde lüks olan sinema salonu, sağlık ocağı, ibadethane, helikopter pisti gibi sosyal donatılar inşa edildi. Tünel kalıp sistemi ile yapılan evlerin çatıları çökerken, iskeleleri aradan 50 yıl geçmesine rağmen sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaştı.
Yöre halkı, atıl durumdaki köyün restorasyon ve onarım çalışması yapılarak turizme kazandırılmasını ya da yaşam alanı haline getirilmesini istediklerini dile getirdi.
