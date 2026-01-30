50 yılda 3 kere kuruma tehlikesi geçirmişti. Son yağışlar can suyu oldu

İlçeye bağlı kırsal Sulutepe Mahallesi'nde arazilerin sulanmasında yararlanmak için 1976 yılında yapılan Sulutepe Göleti'nin 360 hektar sulama sahası bulunuyor.

Küresel iklim değişikliği ve son yıllarda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Sulutepe Göleti kuruma noktasına gelmişti. Son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışı, gölete adeta can suyu oldu.

Önceki ve sonraki durumu görüntülenen göletin yeniden dolması, bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi.