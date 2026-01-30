50 yılda 3 kere kuruma tehlikesi geçirmişti. Son yağışlar can suyu oldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuraklık ve sıcaklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sulutepe Göleti, son yağışlarla birlikte yeniden canlandı.
İlçeye bağlı kırsal Sulutepe Mahallesi'nde arazilerin sulanmasında yararlanmak için 1976 yılında yapılan Sulutepe Göleti'nin 360 hektar sulama sahası bulunuyor.
Küresel iklim değişikliği ve son yıllarda etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Sulutepe Göleti kuruma noktasına gelmişti. Son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışı, gölete adeta can suyu oldu.
Önceki ve sonraki durumu görüntülenen göletin yeniden dolması, bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi.
Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Sulutepe Göleti'nin 50 yıldan bu yana ilçede tarımda sulama için kullanıldığını söyledi.
Göletteki su seviyesinin yükselmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:
“Geçen yıl yaz aylarında havaların kurak geçmesiyle göletimiz tamamıyla hizmet dışı kalmıştı. Şu anda yağan yağışlarla beraber doluluk oranı yüzde 60 civarında. Karacadağ'daki karların erimesiyle ve önümüzdeki günlerde havanın yağışlı geçmesiyle doluluk oranı yüzde 100'ü bulabilir.''
Bölgede tarımsal üretim yapan yaklaşık 900 çiftçinin bu göletten faydalandığını aktaran Ekinci, "Göletimiz üç defa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı'' dedi.
Bölgede çiftçilik yapan Eyüp Halefoğlu da geçen yıl göletteki su seviyesinin erken dönemde kritik seviyenin altına düşmesi nedeniyle tarımsal üretimde istedikleri verimi alamadıklarını anlattı.
