50 yıllık "şifalı" miras: Türk kahvesi gibi pişiriliyor
20.04.2026 12:59
İHA
Çörekotu kahvesini tescil ettiren 56 yaşındaki Memiş Bilgin, tarifin hazımsızlığa, iltihaplı hastalıklara, bağırsak ve midedeki gaz problemine, öksürük, astım ve nefes darlığına iyi geldiğini söyledi.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde 1975 yılında babasının kurduğu kahvehaneyi ilerleyen yıllarda devralan Memiş Bilgin (56), çörekotu kahvesini de tescil ettirdi.
Memiş, bu kahvenin idrar söktürücü ve hazmı kolaylaştırıcı bir etkisi olduğunu söyledi.
Kahvenin iltihaplı hastalıklara, bağırsak ve midedeki gaz problemine, öksürük, astım ve nefes darlığına da iyi geldiğini savunan Memiş, şöyle devam etti:
"Hasat edildikten sonra kurutulan çörek otu tohumları, özel bir kavurma işleminden geçirilerek değirmenlerde toz haline getiriliyor. İçerisine yine kavrulmuş nohut tozu ilave edilerek hazırlanan karışım, Türk kahvesi pişirme tekniğiyle hazırlanıyor"