500 yıldır sapasağlam ayakta duruyor. Şehrin önemli miraslarından

13.02.2026 11:38

İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1546 yılında yaptırılan tarihi cami, yaklaşık 5 asırdır ibadete ev sahipliği yapıyor.

Büyükcami Mahallesi'nde bulunan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli eserlerden biri olan Kanuni Sultan Süleyman Camisi, bölgenin kültürel mirasının yaşayan örnekleri arasında gösteriliyor. 

Ahşap tavan ve taş duvarlarla inşa edilen caminin duvar kalınlığı 90 santimetreye ulaşıyor. Selçuklu mimarisinden izler taşıyan ve "açma tavan" tekniğiyle oluşturulan yapının, tek şerefeli tuğla minaresi bulunuyor.

Yaklaşık 500 yıldır ayakta kalan cami, hem ibadet mekanı hem de tarihi miras olarak varlığını sürdürüyor.

