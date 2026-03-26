500 yıllık tarihe büyük saygısızlık. Vatandaş isyan etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hüsrevağa Camisi'nin haziresi yüzyıllara meydan okuyarak tarihin sessiz tanıklığını sürdürüyor.

Osmanlı döneminde, II. Selim’in Manisa’daki sancakbeyliği sırasında Darüssaade (Harem) ağası olarak görev yapan Afrika kökenli Hüsrev Ağa’nın 1554 yılında külliye olarak yaptırdığı ve halk arasında ‘’Araplar Camisi'' olarak bilinen Hüsrev Ağa Camisi'nin haziresindeki bazı mezar taşları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.

Yıllar önce de birçok kez saldırıya uğrayan mezar taşları her seferinde onarılıp korunurken, cami cemaati yapılan saygısızlığa isyan etti.