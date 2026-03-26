500 yıllık tarihe büyük saygısızlık. Vatandaş isyan etti
26.03.2026 11:01
İHA
Manisa'da bulunan Hüsrev Ağa Camisi'nin 500 yıllık haziresindeki bazı mezar taşları düzenli olarak tahrip ediliyor. Mahalleli, bu durumdan oldukça rahatsız.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hüsrevağa Camisi'nin haziresi yüzyıllara meydan okuyarak tarihin sessiz tanıklığını sürdürüyor.
Osmanlı döneminde, II. Selim’in Manisa’daki sancakbeyliği sırasında Darüssaade (Harem) ağası olarak görev yapan Afrika kökenli Hüsrev Ağa’nın 1554 yılında külliye olarak yaptırdığı ve halk arasında ‘’Araplar Camisi'' olarak bilinen Hüsrev Ağa Camisi'nin haziresindeki bazı mezar taşları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.
Yıllar önce de birçok kez saldırıya uğrayan mezar taşları her seferinde onarılıp korunurken, cami cemaati yapılan saygısızlığa isyan etti.
Daha önceki yıllarda, hazirede bulunan ve 1615 yılında III. Murad dönemi paşalarından Hanım Oğlu Yani Paşa’nın kızı için yaptırdığı Paşa Kızı Türbesi’nde, define avcıları Yani Paşa’ya ait mermer lahidin yaklaşık 1 tonluk kapağını kaldırarak içini kazmış, diğer mezarları da alttan oyarak define aramıştı.
Kuruyan otlara atılan bir izmaritin çıkardığı yangın sonucunda da birçok mezar taşı siyah renge bürünmüştü. Son olarak ise bazı kişilerin mezar taşlarına taş atarak zarar verdiği iddia edildi.
Yaklaşık 15 yıldır caminin müdavimi olduğunu söyleyen 82 yaşındaki Mahmut Ak, ecdat yadigarı mezarlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Ak, "Tarihi kabristanın bu halde olması mantık dışı bir durum. İnsanlığa aykırı'' dedi.
Üç yıldır camide tuvalet görevlisi olarak çalıştığını belirten Hasan Hüseyin Sarıdağ ise bazı kişilerin hazirede sürekli sorun çıkardığını dile getirdi.
Sarıdağ, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Buraya sürekli tinerciler ve sarhoşlar geliyor. Birkaç kere bana bıçak çektiler. Polis çağırdım. Yaşları tutmuyor diye bir şey yapılmadı.”
Tahrip edilen mezar taşlarının ve sandukaların daha evvel belediye tarafından onarıldığını kaydeden Sarıdağ, "Belediyenin Park Bahçe İşleri Müdürlüğü ile görüştüm, bayram sonu gelip temizleyeceklerini söylediler. Zaten her sene temizlik için geliyorlar. Uzayan otları biçiyorlar'' dedi.
