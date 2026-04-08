600 yıllık eserin restorasyonu devam ediyor. Hamam turizme kazandırılacak
08.04.2026 12:57
AA
Edirne Valisi Yunus Sezer, Osmanlı döneminde Gazi Mihal Bey tarafından yaptırılan hamamın, restorasyonun ardından turizme kazandırılacağını söyledi.
Tunca Nehri'nin kıyısındaki tarihi hamamın restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Yunus Sezer, hamamın restorasyon çalışmalarını incelerken yetkililerden de bilgi aldı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan şehre girildiğinde tarihi yapının ziyaretçileri karşıladığını belirten Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nın önemli bir eser olduğunu söyledi.
Hamamın yanında bulunan Gazi Mihal Köprüsü ve Gazi Mihal Camisi, bölgede önemli bir külliye alanı da oluşturuyor. Sezer, 1829'da Rusların Edirne'yi işgal etmeleriyle beraber tamamen kapatılan hamamın Tunca Nehri kenarında yer aldığını ve görkemli bir yapı olduğunu anlatırken, mimari özellikleri bakımından da ender eserlerden biri olduğunun altını çizdi.
"HAMAMIN BİRİNCİ ETABINI TAMAMLADIK"
Sezer, 604 yıl önce kesme taş ve tuğlalardan inşa edilen yapının üzerinden yol geçtiğini ve bu nedenle de büyük değişiklikler yapıldığını şu ifadelerle belirtti:
"Gazi Mihal Hamamı'nın birinci etabını tamamladık, hamamı kurtardık ve içerisindeki restorasyonu bitirdik. Şimdi çevre düzenlemesiyle beraber buraya bir fonksiyon vereceğiz. Vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin kullanımına burayı açmış olacağız." dedi.