69 yıl önce terk edilmiş. Hayalet köy bilet alarak geziliyor

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsi geçen ve Rumca ismi 'Levissi' olan Kayaköy'ün, 20’nci yüzyılın başına kadar zengin bir kent olduğu aktarılıyor. Döneminde 6 bin 500 kişilik nüfusa sahip olan köy; kiliseleri, eczane, hastane ve hekimleri, okulları, postanesi ve atölyeleri ile yörenin en büyük sosyal ve ticaret merkezi konumu olarak biliniyor.

69 yıl önce terk edilen ve harabe 500 hanenin bulunduğu Kayaköy, dronla görüntülendi. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı ve birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen koruma altındaki köye, ziyaretçiler bilet alarak girip terk edilmiş alanları gezebiliyor