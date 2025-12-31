7 bin 500 yıl sonra toprağın altından çıkarıldı. Daha önce benzerine hiç rastlanmadı

Vali Numan Hatipoğlu, kentte Tadım Kalesi ve Höyüğü, Harput ve Palu kaleleri ile Salkaya köyünde olmak üzere 4 farklı noktada arkeolojik kazı yapıldığını dile getirdi.

Tadım Kalesi ve Höyüğü'ndeki kazılarda üst katmanlarda ilk etapta Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans ve M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan buluntular elde ettiklerini belirten Hatipoğlu, derinlere inildikçe elde edilen buluntuların kentin tarihini Neolotik Çağ'a kadar götürdüğünü söyledi.

Hatipoğlu, "Tadım Köy'ünde bulduğumuz buluntular arasında daha öncesinde kentte eşine rastlamadığımız bir taş mühür ortaya çıktı. Bu mührün sahiplik, mülkiyetle ilgili veya kimlik tarzı bir unsur olduğu değerlendiriliyor'' ifadelerini kullandı.