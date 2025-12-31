7 bin 500 yıl sonra toprağın altından çıkarıldı. Daha önce benzerine hiç rastlanmadı
31.12.2025 07:24
AA
Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 7 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen taş mühür bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınan Tadım köyündeki kale ve höyükte yürütülen kazılarda, bugüne kadar üç kutsal ocak, Nahçıvan tipli karaz çömlekler, günlük yaşamda kullanılan aletler, ok uçları, stilize heykelcikler, geometrik bezemeli tek kulplu testi, dağ keçisi bezemeli çömlekler, hububatın değişiminde kullanılan çeç damga mühür ile Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine tarihlendirilen "boğa başlı sunak" bulundu.
Kale ve höyükte yürütülen kazılarda son olarak 7 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen taş mühür gün yüzüne çıkarıldı.
Mühür, Elazığ Arkeoloji Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor.
Vali Numan Hatipoğlu, kentte Tadım Kalesi ve Höyüğü, Harput ve Palu kaleleri ile Salkaya köyünde olmak üzere 4 farklı noktada arkeolojik kazı yapıldığını dile getirdi.
Tadım Kalesi ve Höyüğü'ndeki kazılarda üst katmanlarda ilk etapta Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans ve M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan buluntular elde ettiklerini belirten Hatipoğlu, derinlere inildikçe elde edilen buluntuların kentin tarihini Neolotik Çağ'a kadar götürdüğünü söyledi.
Hatipoğlu, "Tadım Köy'ünde bulduğumuz buluntular arasında daha öncesinde kentte eşine rastlamadığımız bir taş mühür ortaya çıktı. Bu mührün sahiplik, mülkiyetle ilgili veya kimlik tarzı bir unsur olduğu değerlendiriliyor'' ifadelerini kullandı.
Salkaya köyünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi mozaik ile bir tarlada tespit edilen Roma Hamamı'nın da kentin tarihi zenginliğine değer kattığını dile getiren Hatipoğlu, jeoradar sonuçlarına göre gelecek yıl buradaki kazı alanını genişleteceklerini aktardı.
